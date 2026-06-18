Hi*Ball Energy fait son entrée au Royaume-Uni et redéfinit les codes de la boisson énergisante

Faites le plein d’énergie autrement avec Hi*Ball Sparkling Energy Water, une boisson pétillante énergisante qui se veut audacieuse et sans compromis, composée de caféine naturelle et d’ingrédients fonctionnels, sans sucre ni calories.

Hi*Ball entrera sur le marché britannique à l’occasion du Barcode Festival, juste avant sa distribution sur tout le territoire

LONDRES, 18 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marque de Tilray Brands, Inc. (NASDAQ : TLRY et TSX : TLRY), Hi*Ball Energy, la boisson énergisante à base d’eau pétillante source d’une énergie pure et rafraîchissante, sans sucre, sans calories ni édulcorants artificiels est désormais officiellement disponible au Royaume-Uni.

Disponible à la vente sur Amazon UK et www.BrewDog.com, Hi*Ball propose une alternative rafraîchissante au café et aux boissons énergisantes classiques. Chaque canette de 330 ml se compose d’eau pétillante, de 100 mg de caféine naturelle1, de vitamines B (B3, B5, B6 et B12) et contient également du guarana et du ginseng pour accompagner les consommateurs dans leurs journées les plus chargées, le tout sans sucre, sans calorie ni édulcorants artificiels.

Portées par les tendances de bien-être, les boissons fonctionnelles et énergisantes continuent de gagner du terrain. Les consommateurs recherchent aujourd’hui dans leurs boissons sans alcool bien plus qu’une simple hydratation et les considérations de santé jouent un rôle de plus en plus déterminant au moment de l’achat en rayon réfrigéré. Dans ce contexte, les boissons énergisantes et à base d’eau se distinguent comme le segment des boissons non alcoolisées qui enregistre la plus forte croissance sur le marché britannique. En parallèle, plus d’un tiers des consommateurs britanniques de boissons énergisantes estiment que les produits traditionnels contiennent trop de sucre et trop de calories ou d’ingrédients artificiels2, ce qui stimule la demande pour des boissons formulées à partir d’ingrédients plus naturels, sources d’avantages supplémentaires.

C’est précisément pour répondre à ces nouvelles attentes que Tilray a imaginé Hi*Ball. Idéale le matin pour se rendre au travail, pour une séance de sport l’après-midi, pour une journée professionnelle intense ou un style de vie nomade, la boisson Hi*Ball se veut une source d’énergie plus légère et plus saine, en phase avec les modes de vie modernes. Conçu pour accompagner cette demande en plein essor, le produit délivre une expérience énergisante à la fois rafraîchissante et fonctionnelle. Alors que 78 % des consommateurs de boissons énergisantes se disent attirés par les ingrédients naturels et 43 % d’entre eux affirment être prêts à tester Hi*Ball comme une solution alternative plus saine aux boissons énergisantes classiques3, son lancement au Royaume-Uni ouvre de belles perspectives de montée en gamme et promet de développer les occasions de consommation de ces produits.

Rajnish Ohri, président de la branche internationale de Tilray Brands, commente le lancement en ces termes : « L’arrivée de Hi*Ball au Royaume-Uni n’est pas une simple introduction sur le marché ; elle marque l’avenir vers lequel s’orientent le secteur des boissons énergisantes. Les consommateurs délaissent peu à peu des références historiques pour privilégier des produits associant fraîcheur, fonctionnalité et commodité dans un format plus sain et plus moderne. Grâce à Hi*Ball, nous contribuons à réinventer les boissons énergisantes de demain et à redéfinir les exigences légitimes des consommateurs envers cette catégorie de produit. À l’heure où notre développement se poursuit au Royaume-Uni, nous renforçons notre présence en rayon, et nos équipes travaillent également à l’expansion de la marque en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. »

Gamme complète et prix de vente conseillés (produits disponibles sur Amazon et BrewDog.com) :

Hi*Ball Peach : prix conseillé de 1,90 £ la canette de 330 ml (boîte de 12)

: prix conseillé de 1,90 £ la canette de 330 ml (boîte de 12) Hi*Ball Wild Berry : prix conseillé de 1,90 £ la canette de 330 ml (boîte de 12)

: prix conseillé de 1,90 £ la canette de 330 ml (boîte de 12) Hi*Ball Lemon Lime : prix conseillé de 1,90 £ la canette de 330 ml (boîte de 12)

: prix conseillé de 1,90 £ la canette de 330 ml (boîte de 12) Hi*Ball Vanilla : prix conseillé de 1,90 £ la canette de 330 ml (boîte de 12)

Pour fêter son arrivée sur le marché britannique, la gamme Hi*Ball sera présentée lors du Barcode Festival le 2 juillet prochain. Des milliers de professionnels de la distribution, de la grande consommation, du commerce de proximité et des produits de grande consommation pourront la découvrir à l’occasion de séances de dégustation et de plusieurs animations centrées sur l’expérience. Pour suivre toute l’actualité de Hi*Ball au Royaume-Uni, rendez-vous sur Instagram via Drinkhiball_UK ou sur la page https://www.drinkhiball.co.uk/.

À propos de Hi*Ball Energy

Hi*Ball Energy est une marque d’eau pétillante énergisante, source d’une énergie pure et rafraîchissante et composée à partir d’ingrédients de qualité supérieure. Chaque canette contient de la caféine naturelle, du guarana, du ginseng et des vitamines B. La boisson est sans sucres, conservateurs ou édulcorants artificiels et n’apporte aucune calorie. Déclinée en plusieurs saveurs fruitées, Hi*Ball répond aux besoins des consommateurs actifs et soucieux de leur bien-être, en quête d’énergie et de fraîcheur.

À propos de Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY et TSX : TLRY) est une société internationale de premier plan spécialisée dans les produits de consommation courante et les produits liés au mode de vie. Présente au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine, elle s’impose comme une force de transformation au carrefour du cannabis, des boissons, du bien-être et du divertissement, et entend améliorer la qualité de vie grâce à des moments d’échanges. Tilray se donne pour mission d’être une entreprise leader dans le domaine des produits de bien-être haut de gamme, grâce à un ensemble de marques et de solutions innovantes qui inspirent la joie et créent des expériences mémorables. La plateforme innovante de Tilray prend en charge plus de 40 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des produits alimentaires à base de chanvre et des boissons artisanales.

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