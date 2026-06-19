Mavenir accompagne le lancement de l’application My ENet, qui unifie les services mobiles, Internet haut débit et IPTV pour les abonnés d’ENet du Guyana

RICHARDSON, Texas, 19 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, fournisseur de logiciels réseau cloud-native, a annoncé aujourd’hui le lancement de My ENet App, une plateforme numérique unifiée développée pour ENet, opérateur multiservices du Guyana.

L’application réunit la téléphonie mobile (voix), les SMS, les données mobiles, l’Internet haut débit, la téléphonie fixe et les services IPTV au sein d’une expérience numérique unique et fluide destinée aux clients particuliers et professionnels d’ENet. Elle remplace plusieurs applications indépendantes par une plateforme intégrée couvrant l’inscription, la gestion en libre-service, les paiements et l’activation des eSIM.

ENet est l’un des principaux fournisseurs de télécommunications du Guyana, proposant des services mobiles, Internet haut débit, téléphonie fixe et IPTV aux particuliers comme aux entreprises à travers le pays. Le lancement de My ENet App constitue l’une des initiatives de consolidation de services numériques les plus complètes jamais réalisées par un opérateur des Caraïbes.

Jusqu’à présent, les clients d’ENet devaient utiliser plusieurs applications reposant sur différentes plateformes BSS pour gérer leurs services, ce qui créait une expérience fragmentée que la nouvelle application élimine totalement.

Cette expérience numérique unifiée offre à tous les clients un point d’accès unique pour l’inscription, l’activation d’eSIM, les services en libre-service, les programmes de fidélité et de récompenses, les paiements ainsi que l’ajout de nouveaux services via la boutique numérique d’ENet.

Vishok Persaud, directeur général d’ENet, a déclaré : « La nouvelle application My ENet offre à nos clients une expérience simple et intégrée, tout en créant des opportunités pour de futurs services numériques et innovations. La poursuite de notre partenariat avec Mavenir constitue une nouvelle étape majeure dans le renforcement de la position d’ENet en tant que leader des technologies et des services numériques au Guyana. »

L’un des principaux éléments différenciateurs de My ENet App est son portefeuille numérique centralisé : un compte unique permettant de gérer l’ensemble des services ENet. Au-delà du paiement des factures et des recharges, ce portefeuille fournit à ENet l’infrastructure nécessaire pour traiter des paiements de tiers, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles sources de revenus inspirées de la fintech ainsi qu’à de nouveaux partenariats numériques.

Développée sur la plateforme Mavenir Digital Enablement (MDE), l’application a été livrée selon le modèle Agile Delivery Squad (ADS) de Mavenir, qui met à disposition d’ENet une équipe de développement dédiée pour l’évolution continue de l’application et l’intégration du système. My ENet App est disponible sur iOS et Android.

Sandeep Singh, vice-président principal et directeur général des solutions métiers chez Mavenir, a souligné : « My ENet App illustre parfaitement ce que notre plateforme Digital Enablement peut apporter aux opérateurs qui souhaitent aller au-delà de la connectivité. En réunissant plusieurs services et un portefeuille numérique au sein d’une même expérience utilisateur, ENet peut simplifier le parcours client tout en débloquant de nouveaux modèles de monétisation. C’est la transformation des opérateurs télécoms en entreprises technologiques (“Telco-to-TechCo”) en action. »

Ce lancement s’inscrit dans le cadre d’un partenariat de longue date entre les deux entreprises. En 2023, ENet avait lancé de nouveaux services 4G et 5G au Guyana grâce aux solutions IMS cloud-native et Digital BSS de Mavenir, marquant une étape importante dans l’évolution des réseaux mobiles du pays. My ENet App représente le nouveau chapitre de cette collaboration.

Notes à l’attention des rédacteurs :

- Retrouvez Mavenir au DTW Ignite 2026, du 23 au 25 juin – stand n°334 :

À l’occasion du DTW Ignite, Mavenir présentera comment ses logiciels pensés avec l’IA dès la conception produisent des résultats concrets pour les réseaux : accélération de l’innovation autour du cœur de réseau 5G, création de nouvelles sources de revenus de services et amélioration radicale de l’efficacité opérationnelle. Des démonstrations peuvent être réservées ici.

- À propos de My ENet : Tout ENet. Une seule application.

My ENet est votre plateforme unique pour gérer l’ensemble de votre univers ENet, conçue pour s’adapter à votre manière de vivre, de travailler et de rester connecté. Que vous souhaitiez recharger votre compte, régler une facture ou vous inscrire pour la première fois, tout ce dont vous avez besoin se trouve dans une seule application : plus de files d’attente, plus de complications, plus besoin de passer d’une application à l’autre.

Ce que vous pouvez faire avec My ENet

1. Gérez tous vos services – Consultez et administrez l’ensemble de vos comptes et forfaits ENet depuis un tableau de bord unique et centralisé. Toutes vos informations sont regroupées au même endroit et mises à jour en temps réel.

2. Payez comme vous le souhaitez – Effectuez des paiements rapides et sécurisés grâce à votre portefeuille électronique (E-Wallet) ou à votre carte bancaire. Réglez vos factures, rechargez vos services et bien plus encore sans quitter l’application.

3. Obtenez une eSIM instantanément – Souscrivez une eSIM directement depuis votre appareil. Évitez les déplacements en boutique et connectez-vous en quelques minutes, où que vous soyez.

Conçue pour l’avenir – My ENet est en constante évolution. Chaque mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités, de meilleures performances et l’intégration de davantage de services ENet dans une expérience toujours plus fluide.

Téléchargez My ENet App :

https://play.google.com/store/apps/details?id=gy.enetworksapp

https://apps.apple.com/us/app/my-enet/id1618927353

À propos de Mavenir

Mavenir développe des réseaux intelligents, automatisés et programmables grâce à des solutions logicielles cloud native, conçues avec l’IA dès la conception et destinées aux opérateurs mobiles. L’expertise approfondie de l’entreprise dans le domaine des télécoms a été démontrée par des déploiements auprès de plus de 300 opérateurs dans plus de 120 pays, qui desservent ensemble plus de 50 % des abonnés mondiaux. Mavenir allie une solide expérience des télécoms à une expertise cloud et informatique, ainsi qu’à des compétences en science des données, essentielles pour relever les défis concrets de ses clients. Ses solutions logicielles éprouvées sont conçues avec l’IA dès la conception et offrent ainsi aux entreprises technologiques un avenir basé sur l’IA et l’évolution des opérateurs.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.mavenir.com

Contact relations publiques de Mavenir :

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com