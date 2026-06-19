MUSSO AnyDesk D7 répond aux contraintes d’espace du marché européen du télétravail à domicile

PARIS, 19 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Musso a annoncé aujourd’hui une initiative ciblée visant à répondre aux contraintes d’espace qui touchent le secteur européen du télétravail à domicile, en renforçant la disponibilité de sa gamme de bureaux compacts AnyDesk D7. Alors que les appartements urbains restent notoirement exigus, les professionnels adoptent de plus en plus un mode de vie flexible, recherchant des espaces de travail capables de s’adapter au rythme quotidien plutôt que d’occuper durablement une surface précieuse. Le bureau AnyDesk D7 répond à cette demande en proposant un poste de travail mobile et escamotable, conçu pour les environnements résidentiels à usage multiple.

Conçu pour disparaître et libérer de l’espace

Au cœur de l’AnyDesk D7 se trouve un mécanisme de pliage fluide permettant à la structure de se replier jusqu’à atteindre un profil remarquablement fin. Une fois la journée de travail terminée, le bureau se glisse facilement sous un canapé ou se range derrière une porte, libérant instantanément un espace de vie précieux. Fidèle à l’approche de minimalisme fonctionnel de Musso, le D7 adopte une conception sans assemblage : il est livré entièrement monté et prêt à être utilisé dès sa réception.

Une adaptabilité fluide alliée à une esthétique résidentielle

Au-delà de son efficacité en matière de gain d’espace, le D7 favorise le bien-être physique grâce à sa grande mobilité. Équipé de roulettes multidirectionnelles et d’un réglage de hauteur fluide, il passe aisément d’un poste de travail debout actif à une table mobile pour ordinateur portable. Rompant avec les tons sobres et impersonnels du mobilier de bureau traditionnel, il est proposé dans des coloris inspirés de la nature, tels que Vert sauge et Beige crème, lui permettant de s’intégrer comme un élément décoratif raffiné en harmonie avec les intérieurs contemporains.

Une conception responsable et une disponibilité à l’échelle européenne

Guidée par son engagement en faveur de la responsabilité environnementale, Musso figure parmi les premiers acteurs de son secteur à avoir atteint la neutralité carbone dès 2020. S’appuyant sur cette avancée, l’entreprise a mis en place des pratiques d’expédition neutres en carbone pour l’ensemble de ses commandes en 2024. Dans le cadre de son action continue pour le climat, Musso finance des initiatives de captation et d’élimination du carbone atmosphérique pour chaque commande passée. Par ailleurs, l’entreprise s’est fixé pour objectif de réduire ses émissions de 50 % d’ici 2030, conformément aux recommandations de l’initiative Science-Based Targets. L’AnyDesk D7 est désormais disponible dans toute l’Europe via le site musso.eu.

À propos de MUSSO

La marque MUSSO est spécialisée dans la conception de mobilier ergonomique soigneusement étudié pour les environnements domestiques et professionnels. En mettant l’accent sur un minimalisme fonctionnel et pratique, l’entreprise veille à ce que ses produits soient intuitifs et adaptés aux usages du quotidien. MUSSO sélectionne des matériaux haut de gamme certifiés à l’échelle internationale, notamment des mailles textiles certifiées OEKO-TEX® provenant d’Allemagne et des vérins pneumatiques certifiés SGS fabriqués en Corée du Sud. Ses produits sont également testés selon les normes BIFMA, garantissant un niveau élevé de durabilité et de sécurité.

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Interlocutrice : Charlene Gao

E-mail : charlene.gao@digimentumpr.com

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