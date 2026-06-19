QUADIENT SA : Adoption de toutes les résolutions par l’Assemblée générale mixte du 18 juin 2026

Paris, le 19 juin 2026

L’Assemblée générale mixte de Quadient (Euronext Paris : QDT) s’est déroulée le 18 juin 2026 sous la présidence de Monsieur Didier Lamouche. L’ensemble des résolutions soumises au vote ont été adoptées par les actionnaires, avec un taux de participation de 73,81 % (quorum atteint pour les résolutions à caractère ordinaire et extraordinaire).

L’Assemblée générale a fait l’objet d’une retransmission en direct diffusée, en vidéo, sur le site internet de la Société.

L’Assemblée générale a approuvé le renouvellement du mandat d’administrateur pour une durée de trois ans de Monsieur Éric Courteille.

L’Assemblée générale a également approuvé les éléments de rémunération de l’exercice 2025 ainsi que la politique de rémunération pour l’exercice 2026 du Président du conseil d’administration, du Directeur Général et de l’ensemble des administrateurs.

En outre, l’Assemblée générale a constaté l’expiration et le non-renouvellement du mandat de la société Auditex en qualité de commissaire aux comptes suppléant et a approuvé la modification de l'article 17 des statuts de la Société afin de tenir compte de cette évolution et de l’actualisation des obligations législatives applicables françaises en la matière.

L’Assemblée générale a également renouvelé l’ensemble des délégations de compétence et autorisations financières consenties au Conseil d’administration.

Par ailleurs, l’Assemblée générale a approuvé le versement en numéraire d’un dividende de 0,75 euro par action. Le dividende sera payé en une seule fois le 6 août 2026.

Les résultats consolidés des votes ainsi que la présentation faite en Assemblée générale seront disponibles sur le site internet de Quadient dédié aux Relations Investisseurs (https://invest.quadient.com/fr/assemblees-generales).

Agenda

Le 23 septembre 2026, Quadient publiera ses résultats du premier semestre 2026.

À propos de Quadient®

Quadient conçoit et développe des solutions d’automatisation centrées sur l’humain et enrichies par l’IA au service des communications d’entreprises. Des centaines de milliers de clients s’appuient sur notre plateforme logicielle pour créer, distribuer et gérer des communications critiques avec simplicité, rapidité et efficacité. De l’automatisation financière et la gestion des communications clients à la gestion du courrier et des colis, Quadient réduit les frictions opérationnelles et optimise les coûts, permettant à ses clients de se concentrer sur la croissance et la création de valeur. Quadient est cotée sur Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et CAC Technology. Faites place au remarquable sur https://invest.quadient.com/

Contacts

Laura Paxton, Quadient

+33 (0)6 07 30 33 86

l.paxton@quadient.com

financial-communication@quadient.com OPRG Financial

Fabrice Baron

+33 (0)6 14 08 29 81

fabrice.baron@omc.com

Pièce jointe