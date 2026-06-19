SpaceX entre en bourse : l’action SPCX est désormais disponible à la négociation après son entrée en bourse historique sur le Nasdaq

EBC Financial Group offre aux investisseurs du monde entier un accès bidirectionnel à la plus importante introduction en bourse de l’histoire, dès l’ouverture de la bourse, avec des frais de transaction offerts pendant une période limitée.

LONDRES, 19 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) annonce la disponibilité de l’action SpaceX (SPCX) sur toutes ses plateformes. L’instrument a été lancé à 16 h 31 (UTC+3) le vendredi 12 juin 2026, soit simultanément à l’ouverture du marché américain et à l’entrée en bourse de SpaceX sur le Nasdaq. Cette cotation fait suite à la plus importante introduction en bourse de toute l’histoire des marchés financiers : une levée de fonds de 75 milliards de dollars américains à un prix d’émission de 135 dollars américains par action, soit une valorisation de l’entreprise à environ 1 750 milliards de dollars américains. L’action a progressé d’environ 19 % lors de sa première séance avant de clôturer à près de 161 dollars américains, portant ainsi la capitalisation boursière de SpaceX à plus de 2 000 milliards de dollars américains. Cet instrument est accessible à tous les clients d’EBC dans le monde entier, pour les comptes Standard (STD) et Professionnel (PRO).

Dès sa première séance, SpaceX s’est immédiatement hissée parmi les entreprises cotées les plus valorisées au monde. Pour les traders, c’est la première fois qu’une entreprise restée privée pendant plus de vingt ans est accessible sur les marchés cotés, après s’être imposée dans les services de lancement, le réseau satellitaire Starlink et, depuis février 2026, dans l’intelligence artificielle avec l’acquisition de xAI.

Accès immédiat à une cotation historique

Le nouveau CFD est parfaitement intégré à l’infrastructure de trading existante d’EBC, éliminant ainsi tout processus d’intégration spécifique, d’allocation de capital séparée ou de seuil minimal de souscription. Ce CFD est disponible sur les comptes Standard et Professionnel, chacun proposant des structures de prix et d’exécution distinctes. Les investisseurs de toutes catégories, des petits porteurs aux professionnels chevronnés, peuvent ainsi choisir le compte qui correspond le mieux à leur style de trading.

Tradez en fonction de votre propre vision du marché

EBC permet le trading bidirectionnel sur l’action de SpaceX. Les investisseurs optimistes peuvent prendre une position longue s’ils estiment que les revenus récurrents de Starlink, l’avantage concurrentiel de SpaceX en matière de coûts de lancement et les revenus issus des contrats avec la NASA et la défense justifient la valorisation. À l’inverse, ils peuvent prendre une position courte s’ils jugent le prix trop élevé compte tenu de l’intensité capitalistique du secteur aérospatial et du risque de perte en capital auquel sont exposés les nouveaux investisseurs.

Aucune commission sur les actions américaines pendant une durée limitée

À l’occasion de cette introduction en bourse, EBC propose une offre promotionnelle à durée limitée de trading sans commission sur les actions et ETF américains, valable du 12 juin au 11 septembre 2026. L’absence de commission et de frais de swap sur cet instrument permet d’obtenir une réduction importante des coûts de transaction, susceptible de bénéficier aux clients dans un contexte de boom des introductions en bourse dans le secteur technologique. Cette promotion est réservée aux clients ayant ouvert un compte auprès d’EBC Financial Group (SVG) LLC.

Un événement majeur pour le marché

SpaceX fait son entrée en bourse en tant que groupe verticalement intégré, actif dans les domaines des fusées, des satellites et, via xAI, de l’intelligence artificielle. Dans son dossier d’introduction en bourse, l’entreprise a annoncé un marché potentiel total d’environ 28 500 milliards de dollars américains, principalement lié à l’IA et aux applications d’entreprise. Cette ambition est toutefois remise en question par certains analystes compte tenu du stade de développement encore précoce de l’entreprise dans ces secteurs. Pour les clients d’EBC, l’enjeu pratique est plus simple : une entreprise au cœur de ce débat est désormais accessible au trading direct, ce qui leur permet ainsi de se forger leur propre opinion sur cette société depuis leur compte actuel.

Le CFD SPCX.OQ est disponible sur les plateformes d’EBC. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet d’EBC Financial Group à l’adresse suivante : www.ebc.com .

Avertissement relatif aux risques

Le trading de devises (FX) et de contrats sur différence (CFD) sur marge comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les pertes encourues peuvent dépasser les sommes investies. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez examiner attentivement vos objectifs d’investissement et votre tolérance au risque avant toute activité de trading.

À propos d’EBC Financial Group

Fondée à Londres, EBC Financial Group (EBC) est une marque connue à l’échelle mondiale et réputée pour son expertise en matière de courtage financier et de gestion d’actifs. Grâce à ses entités réglementées opérant dans les principales juridictions financières, notamment au Royaume-Uni, en Australie, dans les îles Caïmans, et l’île Maurice, entre autres, EBC permet aux investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels d’accéder à un large éventail de marchés mondiaux et d’opportunités de trading, notamment dans le domaine des devises, des matières premières, des CFD et bien d’autres encore.

EBC bénéficie de la confiance des investisseurs dans plus de 100 pays. Récompensée par de nombreux prix internationaux, dont une distinction pluriannuelle décernée par World Finance, EBC est largement reconnue comme l’un des meilleurs courtiers au monde avec des titres tels que Meilleure plateforme de trading et Courtier le plus fiable. Grâce à sa solide réputation réglementaire et à son engagement en faveur de la transparence, EBC figure régulièrement dans le classement des meilleurs courtiers du monde, reconnu pour sa capacité à proposer des solutions de trading sécurisées, innovantes et centrées sur le client sur des marchés internationaux compétitifs.

Les filiales d’EBC sont agréées et réglementées dans leurs juridictions respectives. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni ; EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementée par la Cayman Islands Monetary Authority (« CIMA ») des îles Caïmans ; EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd et EBC Asset Management Pty Ltd sont réglementées par la Securities and Investments Commission (« ASIC ») d’Australie ; et EBC Financial (MU) Ltd est autorisée et réglementée par la Financial Services Commission de l’île Maurice (« FSC »).

EBC tire sa force d’une équipe d’experts chevronnés du secteur, forts de plus de 40 années d’expérience au sein de grandes institutions financières. Ils ont traversé des cycles économiques clés, des Accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015, en passant par les bouleversements du marché liés à la pandémie de COVID-19. La culture d’entreprise d’EBC repose avant tout sur l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs des clients et veille à ce que la relation avec chaque investisseur soit traitée avec le sérieux qu’elle mérite.

EBC est fier d’être le partenaire officiel de change du FC Barcelone et poursuit la promotion de partenariats efficaces visant à autonomiser les communautés, notamment par le biais de l’initiative United to Beat Malaria de la Fondation des Nations Unies, du département d’économie de l’Université d’Oxford et d’un large éventail de partenaires afin de défendre des initiatives en matière de santé mondiale, d’économie, d’éducation et de durabilité.

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