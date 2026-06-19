Communiqué de presse : Sanofi et HEC Paris lancent la « Sanofi MBA Life Sciences Scholarship » pour accompagner les futurs leaders de la santé





Sanofi et HEC Paris lancent la « Sanofi MBA Life Sciences Scholarship » pour accompagner les futurs leaders de la santé

Paris, le 19 juin 2026 — Sanofi et HEC Paris annoncent le lancement de la “Sanofi MBA Life Sciences Scholarship”, un programme de bourses destiné à soutenir chaque année 10 étudiants du MBA HEC Paris. À travers cette initiative, les deux partenaires souhaitent accompagner l’émergence d’une nouvelle génération de leaders capables de répondre aux profondes mutations du secteur de la santé.

À l’heure où les innovations scientifiques, l’intelligence artificielle et les données de santé transforment profondément le secteur, les entreprises ont besoin de talents capables de faire le lien entre science, business, technologie et stratégie.

Le programme, dont les candidatures sont d’ores et déjà ouvertes, prévoit l’attribution de 10 bourses couvrant 75 % des frais de scolarité à des candidats issus de formations scientifiques ou médicales (médecins, chercheurs en sciences de la vie, cadres supérieurs des sociétés pharmaceutiques, ingénieurs du domaine des technologies médicales, etc.) souhaitant développer des compétences en management et en stratégie.

Ces bourses permettront aux bénéficiaires de suivre le MBA d’HEC Paris en 16 ou 12 mois et de développer une double expertise, à la croisée des enjeux de santé et du management. Au-delà du soutien financier, ce partenariat vise à renforcer les passerelles entre l’excellence académique et le monde de l’entreprise.

Les bénéficiaires seront sélectionnés sur la base de leur parcours académique et professionnel, ainsi que de leur ambition de contribuer à l’avenir du secteur de la santé.

Cette initiative s’inscrit dans l’ambition de Sanofi d’attirer, d’accompagner et de développer les talents de demain, tout en contribuant à l’émergence d’une nouvelle génération de leaders capables de relever les défis de la santé de demain.

« Le secteur de la santé connaît une transformation profonde. Plus que jamais, nous avons besoin de talents capables de comprendre la science, d’embrasser l’innovation et d’évoluer dans des environnements de plus en plus complexes. À travers ce partenariat avec HEC Paris, nous voulons contribuer à former une nouvelle génération de leaders entrepreneuriaux qui façonneront l’avenir de la santé, » déclare Audrey Duval, Présidente Sanofi France.

« Les transformations du secteur de la santé exigent des leaders capables de faire le lien entre science, innovation et stratégie. Avec la Sanofi MBA Life Sciences Scholarship, nous voulons permettre à des professionnels issus des sciences de la vie d'acquérir les compétences de management nécessaires pour amplifier leur impact. Ce partenariat avec Sanofi reflète notre ambition commune de former les futurs leaders qui façonneront l'avenir de la santé, » ajoute Eloïc Peyrache, Directeur général et Doyen d'HEC Paris.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l'IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et créer de la croissance à long terme. Grâce à notre compréhension approfondie du système immunitaire, nous concevons des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde — et développons un portefeuille d’innovations thérapeutiques qui pourrait en aider des millions d’autres. Animées par une mission commune — poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens — nos équipes œuvrent chaque jour à faire progresser la recherche, avoir un impact positif sur nos collaborateurs et les communautés que nous servons, et répondre aux grands défis de santé, d’environnement et de société de notre époque.

Sanofi est cotée sur EURONEXT: SAN et NASDAQ: SNY.

À propos d’HEC Paris

Créée en 1881 par la Chambre de Commerce de Paris, HEC Paris est une Business School leader en Europe dont l’ambition est d’avoir un impact positif sur le business et la société grâce à sa triple approche « Think, Teach, Act », et de contribuer ainsi à un monde plus inclusif, plus durable et plus prospère.

Avec 167 professeurs chercheurs venus du monde entier qui produisent et enseignent un savoir unique à plus de 5000 étudiants issus de plus de 130 pays, le campus d’HEC Paris s’affirme comme un véritable laboratoire d’innovation et d’échange, ouvert sur la diversité du monde et de ses enjeux. Inspiré par ses 5 valeurs fondatrices - Excellence, Curiosité, Esprit entrepreneurial, Diversité et Responsabilité - HEC Paris propose une gamme complète de formations aux décideurs de demain : Bachelor, programme Grande Ecole, Mastères Spécialisés, MSc, Summer School, MBA, Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, Doctorat ainsi qu’une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants.

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