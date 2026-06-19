Selon un rapport de Bitget, 54 % des candidats aux métiers du Web3 peinent à décrocher leur premier emploi.

VICTORIA, Seychelles, 19 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , première bourse universelle au monde (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange pour plateforme d’échange universelle), publie son rapport de recherche « Web3 Next-Gen Talent Intelligence ». L’étude montre que les principaux freins à l’embauche du secteur ne tiennent pas tant à un manque de candidats qu’à des difficultés d’accès aux postes à pourvoir. Menée dans le cadre du projet Blockchain4Youth (ou B4Y) piloté par Bitget, l’étude a recueilli les témoignages des professionnels en début de carrière et des candidats aspirant à travailler dans le Web3, depuis plusieurs régions du monde. Ses conclusions mettent en évidence que malgré l’intérêt marqué des profils hautement qualifiés pour le secteur, une large part des candidats ne parvient toujours pas à obtenir un premier poste.

Plus de 54 % des répondants estiment que les critères d’expérience préalable exigés pour des postes juniors constituent le principal obstacle à leur entrée dans le domaine du Web3, tandis que 52 % d’entre eux estiment que, si leur formation leur a apporté des connaissances théoriques, les compétences pratiques nécessaires pour être opérationnels leur font défaut. Selon ces observations, à l’heure où la formation à la blockchain se développe à l’échelle mondiale, les débouchés professionnels évoluent à un rythme différent, et l’écart entre l’apprentissage et l’insertion professionnelle se creuse davantage. Le rapport conclut ainsi que le secteur pâtit davantage d’un problème d’accès à l’emploi que d’une pénurie de talents. En effet, de nombreux candidats qualifiés peinent à acquérir l’expérience requise pour s’y faire une place.

L’étude souligne également le poids croissant des marchés émergents dans la formation de la future main-d’œuvre du Web3. Au Nigeria, en Indonésie et en Chine, les répondants représentent à eux seuls près de la moitié des personnes interrogées, ce qui témoigne bien de la façon dont la formation à la blockchain et les perspectives de carrière dépassent les frontières des pôles technologiques habituels. Près de 46 % des participants sont âgés de 23 à 30 ans, et plus de 58 % d’entre eux sont titulaires d’un diplôme de licence, d’un master ou d’un doctorat.

« Notre secteur parvient à attirer des talents à l’échelle internationale. La mission consiste désormais à leur proposer des emplois. L’étude souligne l’existence d’un vaste vivier de candidats motivés et formés, et le fait que nombre d’entre eux échouent à franchir les premières portes. Y remédier constitue une priorité absolue au regard de la prochaine phase de croissance du secteur » observe Gracy Chen, PDG de Bitget.

Le rapport met par ailleurs l’accent sur l’évolution des centres d’intérêt professionnels, liée aux transformations du secteur. Le carrefour entre l’intelligence artificielle et la blockchain s’impose comme la voie professionnelle la plus recherchée, plébiscitée par 61 % des répondants. Malgré leur vif enthousiasme pour le secteur, ils dénoncent systématiquement le manque d’expérience pratique comme un frein majeur à leur progression. 62 % d’entre eux estiment qu’une période de mentorat assurée par des professionnels chevronnés serait le levier le plus efficace pour accélérer leur insertion.

Le rapport établi s’inscrit dans la continuité du développement du projet mondial Blockchain4Youth porté par Bitget, et consacré à la formation et à l’accompagnement de la main-d’œuvre du domaine de la blockchain. Ses conclusions confirment la nécessité de concevoir des parcours de formation structurés conjuguant enseignement technique et immersion pratique au cœur du secteur. Cette approche s’intègre déjà au parcours « Blockchain4Youth Learning Hub », où les fondamentaux de la blockchain, l’apprentissage de la DeFi, l’analyse sectorielle et des modules consacrés aux technologies émergentes s’inscrivent au programme.

Le parcours Blockchain4Youth Learning Hub a récemment franchi la barre des 10 000 inscrits dans le monde. Les participants qui le terminent avec succès se voient décerner un certificat leur donnant accès prioritaire à certaines opportunités chez Bitget et au sein de la Blockchain4Youth Talent Alliance, ce qui facilite le lien entre la formation et des débouchés professionnels concrets. Blockchain4Youth confirme son intention de construire des passerelles entre apprentissage, mentorat et développement professionnel destinées aux talents du Web3 de demain en pilotant des projets comme Boxed for Opportunity , mais aussi des partenariats éducatifs, des programmes orientés carrière ou encore le programme Blockchain4Youth Talent Alliance.

Le rapport conclut enfin que des collaborations renforcées entre établissements d’enseignement, employeurs, plateformes de formation et acteurs du secteur sont attendues pour combler l’écart entre formation et emploi et accompagner la prochaine phase de croissance de la main-d’œuvre du Web3.

Pour en savoir plus, consultez le rapport ici .

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. Son écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui sert de copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™ . Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’ UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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