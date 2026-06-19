China und Norwegen vertiefen die Zusammenarbeit im Dienstleistungshandel: Präsentationsveranstaltung für Norwegen als Ehrengastland der CIFTIS 2026 in Peking

PEKING, June 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 16. Juni 2026 fand in Peking die Präsentationsveranstaltung für Norwegen als Ehrengastland der China International Fair for Trade in Services 2026 (CIFTIS 2026) statt. Im Rahmen der Vorbereitungen für die Teilnahme Norwegens als Ehrengastland an der CIFTIS 2026 organisierte das Event Besichtigungen des CIFTIS-Veranstaltungsgeländes, einen Besuch im Lize-Geschäftsviertel sowie themenbezogene Werbe- und Austauschaktivitäten. Ziel war es, die Kommunikation und Abstimmung zwischen China und Norwegen im Bereich des Dienstleistungshandels weiter zu vertiefen und die Umsetzung weiterer pragmatischer Kooperationsergebnisse zu fördern.

Am Morgen des Events besuchte eine Delegation der Königlich Norwegischen Botschaft in China den Shougang-Park in Peking, den ständigen Veranstaltungsort der CIFTIS, um sich aus erster Hand ein Bild von der räumlichen Gestaltung des Parks, den Bedingungen vor Ort und den Ausstellungsdienstleistungen zu machen und so erste Vorbereitungen für die Teilnahme Norwegens als Ehrengastland an der CIFTIS 2026 zu treffen. Am Nachmittag fand im Lize-Geschäftsviertel im Bezirk Fengtai in Peking die Präsentationsveranstaltung für das Ehrengastland statt. Das Event, das gemeinsam von der Königlich Norwegischen Botschaft, Innovation Norway, dem Beijing International Service Trade Affairs Center und der Volksregierung des Bezirks Fengtai in Peking ausgerichtet und von der Capital Exhibition (Group) Co., Ltd. organisiert wurde, fand in einem hybriden Format statt, das Online- und Offline-Aktivitäten miteinander verband.

Henning Kristoffersen, Handelsattaché an der Königlich Norwegischen Botschaft in China, Gao Yunchao, ein Vertreter des Beijing International Service Trade Affairs Center, sowie Gao Chongyao, stellvertretender Bürgermeister des Bezirks Fengtai, hielten im Namen der Veranstalter Ansprachen. Vertreter von Wirtschaftsverbänden, Industrieunternehmen und einschlägigen Institutionen aus China und Norwegen versammelten sich am Veranstaltungsort, um neue Möglichkeiten für die bilaterale Zusammenarbeit im Dienstleistungshandel zu erörtern.

In seiner Rede wies Gao Yunchao darauf hin, dass die CIFTIS 2026 vom 9. bis 13. September im Shougang-Park in Peking stattfinden wird. Unter dem Leitgedanken „Globale Dienstleistungen, gemeinsamer Wohlstand“ umfasst die Messe Ausstellungsbereiche, Verhandlungs- und Werbe-Sessions, die Bekanntgabe von Ergebnissen sowie Begleit-Events, darunter den Global Trade in Services Summit und eine Reihe von Foren. Gleichzeitig wird auf der diesjährigen Messe erstmals ein eigener Roadshow-Bereich zur Förderung von Dienstleistungen für die Expansion ins Ausland eingerichtet, der durch gezielte Organisation von Fachbesuchern und die Vermittlung von Geschäftskontakten eine effizientere Kooperationsplattform für chinesische und ausländische Unternehmen bieten soll. Er richtete eine herzliche Einladung an norwegische Unternehmen und Institutionen sowie an alle, die am Austausch und der Zusammenarbeit zwischen China und Norwegen beteiligt sind, sich aktiv zu beteiligen und diese Plattform auf nationaler Ebene zu nutzen, um Technologien und Marken zu präsentieren, sich an den Marktbedürfnissen Chinas zu orientieren, Partner zu finden und die Umsetzung weiterer Projekte voranzutreiben sowie greifbare Ergebnisse zu erzielen.

Henning Kristoffersen erklärte, dass Norwegen auf der CIFTIS 2026 als Ehrengastland vertreten sein wird und einen nationalen Pavillon errichten wird, dessen Schwerpunkt auf seinen Schlüsselbranchen wie grüner Energie, digitaler Technologie, gesundem Lebensstil und hochwertiger Ernährung liegt. Er äußerte die Hoffnung, dass die CIFTIS-Plattform mehr norwegische Unternehmen nach Peking und auf den chinesischen Markt locken und so den geschäftlichen Austausch, wirtschaftliche Aktivitäten sowie konkrete Kooperationsergebnisse fördern werde.

Der stellvertretende Bürgermeister Gao Chongyao stellte die solide industrielle Basis des Bezirks, seine starken Vorteile hinsichtlich der Öffnung nach außen sowie das hochwertige internationale Geschäftsumfeld vor und lud norwegische Unternehmen aus verschiedenen Branchen herzlich dazu ein, sich in Fengtai niederzulassen, die Zusammenarbeit zu vertiefen und an den neuen regionalen Entwicklungsmöglichkeiten teilzuhaben. Frau Zhao Qian, stellvertretende Direktorin des Verwaltungskomitees des Finanzgeschäftsviertels Lize in Peking, hielt eine Präsentation zur Standortwerbung, in der sie das Umfeld des Viertels, dessen industrielle Stärken, die unterstützenden politischen Maßnahmen sowie die Dienstleistungen für ausländische Unternehmen ausführlich erläuterte und umfassende Unterstützung für die Gründung und den Betrieb von Unternehmen mit ausländischer Beteiligung anbot.

Im Rahmen der thematischen Präsentationsveranstaltung hielten Vertreter chinesischer und norwegischer Regierungs- und Unternehmensinstitutionen, darunter das China International Center for Economic and Technical Exchanges (CICETE) des Handelsministeriums, die Capital Exhibition (Group) Co., Ltd., Pure Salmon Technology und Ernst & Young (EY), nacheinander Reden. Sie tauschten sich über konkrete Erfolge, Markterfahrungen und Kooperationsvisionen im Zusammenhang mit der „Digital Green Economy Initiative“, Sonderausstellungen auf der CIFTIS sowie die bilaterale Zusammenarbeit in Bereichen wie nachhaltige Entwicklung, Biowissenschaften, hochwertige Ernährung und kultureller Austausch aus. Ihre Präsentationen verdeutlichten die Innovationskraft norwegischer Unternehmen in den entsprechenden Dienstleistungsbranchen sowie deren aktive Bereitschaft, über die CIFTIS-Plattform weiter in den chinesischen Markt vorzudringen.

Der Lize-Geschäftsbezirk, in dem das Event stattfand, verfügt über eine solide industrielle Basis und eine lebendige, offene Atmosphäre, was ihn zu einer hervorragenden Plattform für die Anbahnung von Geschäftsbeziehungen und die Zusammenarbeit zwischen China und Norwegen macht. Die Teilnehmer tauschten sich über das industrielle Umfeld des Bezirks, die Entwicklungsmöglichkeiten sowie das Potenzial für eine Zusammenarbeit zwischen chinesischen und norwegischen Unternehmen aus.

Alle teilnehmenden Vertreter kamen überein, diesen Promotionstag als Gelegenheit zu nutzen, um die politische Vernetzung, die industrielle Abstimmung und die Ressourcenkoordination zwischen China und Norwegen kontinuierlich zu stärken, die nationale, internationale und umfassende Plattform der CIFTIS voll auszuschöpfen, gemeinsam neue Wege in der Zusammenarbeit im Dienstleistungshandel zwischen China und Norwegen zu erschließen und die bilaterale Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit auf eine höhere Ebene zu heben.

Quelle: CIFTIS 2026