Approfondissement de la coopération sino-norvégienne en matière de commerce des services : Pékin accueille l’événement de promotion de la Norvège en tant que pays invité d’honneur du CIFTIS 2026

PÉKIN, 19 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 16 juin 2026 s’est tenu à Pékin l’événement de promotion de la Norvège en tant que pays invité d’honneur de l’édition 2026 du China International Fair for Trade in Services (CIFTIS 2026). Axé sur les préparatifs de la participation de la Norvège en tant que pays invité d’honneur du CIFTIS 2026, cet événement proposait des visites du site du salon, une visite du quartier d’affaires de Lize, ainsi que diverses activités thématiques de promotion et d’échanges. Ces initiatives visaient à approfondir le dialogue et la coopération entre la Chine et la Norvège dans le domaine du commerce des services et à favoriser la concrétisation de résultats de coopération plus tangibles.

Le matin de l’événement, une délégation de l’ambassade royale de Norvège en Chine s’est rendue au parc Shougang de Pékin, site permanent du CIFTIS, afin de se familiariser avec l’aménagement du parc, les conditions d’accueil et les services d’assistance aux exposants, et ainsi préparer la participation de la Norvège en tant que pays invité d’honneur au CIFTIS 2026. Dans l’après-midi, l’événement de promotion consacré au pays invité d’honneur s’est tenu dans le quartier d’affaires de Lize, situé dans le district de Fengtai à Pékin. Organisé conjointement par l’Ambassade royale de Norvège, Innovation Norway, le Beijing International Service Trade Affairs Center et le gouvernement populaire du district de Fengtai à Pékin, et coordonné par Capital Exhibition (Group) Co., Ltd., l’événement a adopté un format hybride, combinant activités en ligne et en présentiel.

Henning Kristoffersen, conseiller commercial à l’Ambassade royale de Norvège en Chine ; Gao Yunchao, représentant du Beijing International Service Trade Affairs Center ; et Gao Chongyao, adjoint au maire du district de Fengtai, ont pris la parole au nom des organisateurs. Des représentants d’associations professionnelles, d’entreprises industrielles et d’institutions connexes, tant chinoises que norvégiennes, se sont réunis sur place afin de discuter de nouvelles perspectives de coopération bilatérale dans le commerce des services.

Dans son discours, Gao Yunchao a indiqué que l’édition 2026 du CIFTIS se tiendra du 9 au 13 septembre au parc Shougang de Pékin. Placé sous le thème « Services mondiaux, prospérité partagée », le salon comprendra des expositions, des activités de promotion et de mise en relation d’affaires, des présentations de résultats ainsi qu’un programme d’activités connexes. Il accueillera également le Sommet mondial sur le commerce des services et plusieurs forums thématiques. Par ailleurs, l’édition de cette année comprendra, pour la première fois, un espace spécialement consacré à la promotion des services d’accompagnement à l’internationalisation des entreprises. Grâce à une sélection ciblée de visiteurs professionnels et à des activités de mise en relation entre acheteurs et fournisseurs, cet espace offrira aux entreprises chinoises et étrangères une plateforme de coopération plus efficace. Il a chaleureusement invité les entreprises et institutions norvégiennes, ainsi que les acteurs engagés dans les échanges et la coopération entre la Chine et la Norvège, à participer activement à cette plateforme nationale. Il les a encouragés à en tirer pleinement parti afin de présenter leurs technologies et leurs marques, de répondre aux besoins du marché chinois, de trouver des partenaires et de favoriser la concrétisation de nouveaux projets ainsi que l’obtention de résultats tangibles.

Henning Kristoffersen a déclaré que la Norvège sera le pays invité d’honneur du CIFTIS 2026 et qu’elle y construira un pavillon national mettant en avant ses secteurs d’excellence tels que les énergies vertes, les technologies numériques, le bien-être et la nutrition haut de gamme. Il a exprimé l’espoir que la plateforme du CIFTIS incitera davantage d’entreprises norvégiennes à s’implanter à Pékin et sur le marché chinois, favorisant ainsi les échanges commerciaux, l’activité économique et la concrétisation de résultats tangibles en matière de coopération.

Le maire adjoint, Gao Chongyao, a présenté les solides fondements industriels du district, ses atouts majeurs en matière d’ouverture et son environnement commercial international de haute qualité. Il a chaleureusement invité les entreprises norvégiennes de divers secteurs à s’implanter à Fengtai, à approfondir leur coopération et à profiter des nouvelles opportunités de développement régional. Mme Zhao Qian, directrice adjointe du Comité de gestion du quartier d’affaires financier de Lize à Pékin, a ensuite présenté les atouts du district, notamment son environnement, ses points forts industriels, ses politiques de soutien ainsi que ses services destinés aux entreprises étrangères. Elle a également souligné l’accompagnement complet fourni par le district pour l’implantation et le développement d’entreprises à capitaux étrangers.

Lors de la session de promotion thématique, des représentants d’institutions gouvernementales et d’entreprises chinoises et norvégiennes, notamment le China International Center for Economic and Technical Exchanges (CICETE), rattaché au ministère du Commerce, Capital Exhibition (Group) Co., Ltd., Pure Salmon Technology et Ernst & Young (EY), ont pris la parole successivement. Ils ont présenté des réalisations concrètes, des retours d’expérience du marché et des perspectives de coopération dans le cadre de l’Initiative pour une économie verte numérique (DGEI), des expositions spéciales du CIFTIS, ainsi que dans divers domaines de coopération bilatérale, notamment le développement durable, les sciences de la vie, la nutrition haut de gamme et les échanges culturels. Leurs présentations ont mis en évidence la capacité d’innovation des entreprises norvégiennes dans les secteurs des services concernés ainsi que leur volonté affirmée de poursuivre leur développement sur le marché chinois grâce à la plateforme du CIFTIS.

Le quartier d’affaires de Lize, où s’est tenu l’événement, bénéficie d’une solide assise industrielle et d’un environnement particulièrement dynamique et ouvert, ce qui en fait une plateforme de choix pour les échanges commerciaux et la coopération entre la Chine et la Norvège. Les participants ont échangé leurs points de vue sur l’environnement industriel du quartier d’affaires, les perspectives de développement et le potentiel de collaboration entre les entreprises chinoises et norvégiennes.

Tous les représentants présents ont unanimement convenu de saisir l’occasion offerte par cette journée de promotion pour renforcer la convergence des politiques, l’alignement des filières industrielles et les synergies entre les ressources chinoises et norvégiennes. Ils ont également souligné l’importance de tirer pleinement parti de la plateforme nationale, internationale et globale du CIFTIS, d’explorer conjointement de nouveaux champs de coopération dans le commerce des services entre la Chine et la Norvège et de porter la coopération économique et commerciale bilatérale à un niveau supérieur.

Source : CIFTIS 2026