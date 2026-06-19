[Communiqué de presse] Le Groupe iliad renforce sa solidité financière avec 10 milliards d’euros de financement sécurisés et une amélioration de sa notation Moody’s

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 19 juin 2026

Le Groupe iliad renforce sa solidité financière avec 10 milliards d’euros de financement sécurisés et une amélioration de sa notation Moody’s



Quelques jours après l’annonce de la sécurisation d’un financement de 6,5 milliards d’euros dans le cadre du projet d’acquisition de SFR – une opération sursouscrite près de six fois – le Groupe iliad annonce le refinancement de deux de ses principales lignes de financement bancaire pour un montant total de 3,5 milliards d’euros auprès d'un syndicat de 31 banques internationales de premier plan.

Cette nouvelle opération permet au Groupe iliad de renforcer sa structure financière, d’accroitre sa liquidité disponible et d’allonger significativement la maturité de ses principaux financements bancaires :

La facilité de crédit renouvelable (« Revolving Credit Facility ») d’iliad a été portée de 2 milliards à 3 milliards d’euros, avec une échéance étendue de 2029 à 2031 (assortie de deux options d’extension d’un an chacune).

Le prêt à terme (« Term Loan ») d’un montant d’1 milliard d’euros, dont l’échéance était prévue en 2027, a été refinancé à hauteur de 500 millions d’euros jusqu’en 2031, le Groupe ayant choisi de rembourser par anticipation le solde dans le cadre de sa gestion proactive du bilan.

Au total, ces opérations, représentant près de 10 milliards d’euros de financements sécurisés en quelques jours, témoignent de la confiance renouvelée des partenaires financiers du Groupe, de la solidité de son profil de crédit, de sa discipline financière et de la qualité de ses perspectives de développement.

Cette dynamique positive est également reconnue par l’agence Moody’s, qui a relevé la notation de crédit du Groupe. Le « Corporate Family Rating » d’iliad Holding a ainsi été amélioré de Ba3 à Ba2, tandis que la notation des obligations émises par iliad SA a été relevée de Ba2 à Ba1. Moody’s a notamment souligné la forte croissance organique du Groupe, l’amélioration de sa génération de trésorerie, la solidité de son historique d’exécution, ainsi que les perspectives liées à l’élargissement de périmètre attendu de l’acquisition de SFR et aux synergies significatives associées. (Voir le communiqué Moody’s disponible en anglais : https://www.moodys.com/research/Moodys-Ratings-upgrades-Iliad-Holding-rating-to-Ba2-outlook-stable-Rating-Action--PR_525608#Related-Entities )



« La réalisation, en l'espace de quelques jours, d’opérations totalisant près de 10 milliards d'euros d'engagements bancaires constitue une marque de confiance exceptionnelle de nos partenaires financiers. En allongeant la maturité moyenne de notre dette, en renforçant notre capacité de financement et en poursuivant une gestion rigoureuse de notre bilan, nous consolidons notre flexibilité financière et notre capacité à exécuter notre stratégie de long terme. » souligne Thomas Kienzi, Directeur Financier du Groupe Iliad.





A propos du Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 17700 collaborateurs au service de 52 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros en 2025. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin mars 2026, 23,3 millions abonnés. En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin mars 2026 plus de 13,2 millions abonnés. En Pologne, le Groupe est un opérateur convergent intégré et le Groupe comptait à fin mars 2026 15,7 millions abonnés. Le Groupe iliad est en 2025, le 5ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et le 5ème opérateur internet fixe.

www.iliad.fr





Relations Investisseurs : ir@iliad.fr



Relations Presse : presse@iliad.fr

Pièce jointe