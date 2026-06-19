La diplomatie zéro déchet et l'action publique à Istanbul ouvrent la voie vers la COP31

İSTANBUL, 19 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Forum Zéro Déchet 2026, organisé par la Zero Waste Foundation, s'est tenu à Istanbul du 5 au 7 juin, sous le thème « Vers Antalya : le zéro déchet comme action climatique », réunissant les parties prenantes pour renforcer la préparation à la mise en œuvre en vue de la COP31 à Antalya.

« Le zéro déchet est un agenda d'action climatique pratique axé sur la prévention, le changement systémique et la capacité de mise en œuvre », a déclaré Samed Ağırbaş, président de la Zero Waste Foundation et champion climatique de haut niveau de la COP31. « Le Forum Zéro Déchet a fourni la plateforme politique, diplomatique et opérationnelle sur la voie d'Antalya, tandis que le Festival Zéro Déchet a donné à cet agenda visibilité publique, sensibilisation et appropriation citoyenne. Ensemble, ils ont montré comment la COP31 peut relier l'ambition de haut niveau à l'action pratique, des gouvernements et des villes aux citoyens et aux communautés. »

Une répétition de haut niveau pour Antalya

Le Forum Zéro Déchet 2026 a été l'un des plus grands et plus importants rassemblements de la diplomatie environnementale mondiale. Il a accueilli plus de 120 ministres de 183 pays, des centaines de maires et plus de 5 000 participants, ce qui en fait la plus grande répétition avant la COP31 à Antalya pour le Mouvement Zéro Déchet.

Il a accéléré la coordination, renforcé les partenariats et amélioré la préparation à la mise en œuvre, tout en servant de pont institutionnel entre la plateforme multipartite de la Fondation et l'agenda de mise en œuvre de la COP31, en traduisant les priorités des parties prenantes en voies de mise en œuvre alignées sur la COP31.

Le programme a réuni 247 intervenants et est resté large, transversal et axé sur les systèmes. Il a inclus un focus thématique sur le gaspillage alimentaire et l'action sur le méthane comme priorité climatique stratégique. Les résultats ont inclus la Déclaration Vers Antalya, le Paquet d'Engagements d'Action des Villes, le Guide d'Action sur le Gaspillage Alimentaire et le Méthane, ainsi que le Pipeline de Partenariats et de Projets.

L'engagement du public pour l'agenda zéro déchet

Le forum a été l'événement central de la Semaine Zéro Déchet, organisée par le gouvernorat d'Istanbul en coopération avec la Zero Waste Foundation du 1er au 7 juin. Le Festival Zéro Déchet, qui s'est déroulé simultanément, a été l'un des plus grands événements environnementaux d'Europe, accueillant plus d'un million de visiteurs.

À travers la sensibilisation environnementale, le mode de vie durable, la culture, les arts, la technologie, les expositions, les ateliers et les expériences interactives, le festival a connecté le grand public à l'agenda zéro déchet. Ensemble, les deux initiatives ont positionné Istanbul comme une plateforme mondiale pour l'action et le mouvement zéro déchet.

Contact :

Ahmet Musa Bala

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