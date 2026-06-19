Futurpreneur annonce la délégation canadienne de 2026 pour le Sommet de l’Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20 à Vienne, en Autriche

TORONTO, 19 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quarante jeunes entrepreneur.e.s des quatre coins du pays s’apprêtent à propulser l’innovation, l’ambition et le potentiel de croissance mondiale du pays dans le cadre de la délégation canadienne de Futurpreneur pour le Sommet 2026 de l’Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20 (G20 Young Entrepreneurs’ Alliance – G20 YEA), qui se tiendra à Vienne, en Autriche.

Futurpreneur, fier membre fondateur de l'Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20 (G20 YEA), est ravi d’annoncer la composition de la délégation qui représentera le Canada lors du Sommet de cette année, prévu du 16 au 18 septembre 2026 à Vienne.

À l’issue d’un processus de sélection pancanadien, la délégation rassemble de jeunes fondateur.rice.s d’entreprise remarquables provenant de huit provinces canadiennes. À l’image de la diversité du pays, plus de 50% des membres de la délégation sont des femmes et plus de 75% s’identifient comme personnes racisées, dont 40% de fondateur.rice.s noir.e.s et 5% de fondateur.rice.s autochtones. Les délégué.e.s représentent un large éventail de secteurs, notamment les services professionnels, les technologies, l’éducation, la fabrication, le développement durable, le transport ainsi que la santé et le bien-être.

Organisé par la Confédération européenne des jeunes entrepreneur.e.s (YES for Europe), le Sommet 2026 de la G20 YEA réunira des entrepreneur.e.s, des responsables politiques et des leaders de l’écosystème entrepreneurial des pays du G20 afin de favoriser la collaboration, l’innovation et la croissance économique inclusive.

Sous le thème « Re/Code Europe : le mandat de l’entrepreneur.e du G20 », le Sommet de cette année examinera comment les entrepreneur.e.s peuvent aider à bâtir des économies résilientes et tournées vers l’avenir grâce à l’innovation, au développement durable et à la coopération internationale. Les délégué.e.s participeront à des discussions et à des activités de réseautage portant sur le développement de partenariats transfrontaliers, l’expansion et la diversification des marchés, les technologies émergentes ainsi que l’amélioration de l’accès aux occasions d’affaires pour les entrepreneur.e.s, en particulier les femmes, les personnes noires et les autres entrepreneur.e.s issu.e.s de groupes en quête d’équité.

Alors que les entrepreneur.e.s continuent de s’adapter à des marchés mondiaux en mutation, des avancées technologiques rapides et des priorités économiques en évolution, la G20 YEA demeure une tribune essentielle pour faire entendre la voix de la relève entrepreneuriale. Représentant plus de 500 000 jeunes entrepreneur.e.s à travers le monde, l’Alliance contribue à l’avancement de politiques et de partenariats qui favorisent l’entrepreneuriat, l’innovation et le commerce international au sein des économies du G20.

« Les entrepreneur.e.s sélectionné.e.s pour faire partie de la délégation de cette année incarnent l’innovation, la résilience et la diversité qui caractérisent l’écosystème entrepreneurial canadien, a déclaré Micah Anshan, directeur principal, Partenariats chez Futurpreneur et président de la délégation canadienne de la G20 YEA. Ces fondateur.rice.s créent un impact dans des secteurs aussi variés que l’intelligence artificielle, les technologies, la fabrication, l’éducation, la santé et le développement durable. Nous sommes fier.ère.s d’appuyer une délégation qui reflète la diversité régionale et culturelle du Canada tout en contribuant à renforcer les liens entrepreneuriaux du pays à l’échelle internationale.»

Alors que Futurpreneur célèbre son 30e anniversaire en 2026, cette délégation témoigne de l’engagement de longue date de l’organisation à aider les jeunes entrepreneur.e.s à démarrer, développer et faire rayonner leur entreprise au-delà des frontières canadiennes. Depuis trois décennies, Futurpreneur accompagne des fondateur.rice.s dans la création d’entreprises qui renforcent les communautés et contribuent à bâtir une économie plus résiliente. La délégation canadienne du G20 YEA 2026 s’inscrit dans cette continuité en mettant en valeur une nouvelle génération d’innovateur.trice.s prêt.e.s à diriger, bâtir et à se démarquer sur la scène mondiale.

À Vienne, les membres de la délégation canadienne auront l’occasion de tisser des liens avec leurs homologues internationaux, d’explorer les marchés européens et mondiaux et de contribuer aux discussions sur les politiques qui façonneront l’avenir de l’entrepreneuriat. Reconnue comme un carrefour de la diplomatie internationale et un pôle en pleine croissance pour l’innovation et l’entrepreneuriat, Vienne offre un environnement dynamique propice à la collaboration et aux échanges sur l’avenir des affaires et du développement économique.

La délégation canadienne de 2026 sera codirigée par Sidonie Kerbellec, Spécialiste Principale Bilingue des Partenariats chez Futurpreneur et sherpa canadienne de la G20 YEA, ainsi que par Micah Anshan, Directeur Principal, Partenariats chez Futurpreneur et Président Canadien de la G20 YEA.

Futurpreneur remercie le programme de financement CanExport Associations d’Affaires mondiales Canada pour son soutien envers la délégation, ainsi que le Service des délégués commerciaux pour son accompagnement dans la préparation des délégué.e.s. Futurpreneur tient également à remercier ses partenaires pour leur contribution au rayonnement de la relève entrepreneuriale canadienne sur la scène internationale.

La délégation canadienne de Futurpreneur au Sommet 2026 du G20 YEA comprend :

Alberta

Colombie-Britannique

Manitoba

David Owasi Outreach Genius

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Ontario

Québec

Saskatchewan

À propos de Futurpreneur

Depuis 1996, Futurpreneur aide les jeunes entrepreneur.e.s de 18 à 39 ans à démarrer, acheter et développer des entreprises canadiennes qui créent des emplois, renforcent les communautés et contribuent à une économie plus inclusive. Grâce à du financement accessible, jumelé à du mentorat et à des ressources adaptées, Futurpreneur a soutenu plus de 21 000 entrepreneur.e.s dans la création de plus de 16 600 entreprises partout au pays. Après cinq ans, 80% de ces entreprises sont toujours en activité, soit un taux de survie supérieur de 27% à la moyenne nationale.

Alors que Futurpreneur célèbre son 30e anniversaire, l’organisation poursuit sa mission en soutenant la prochaine génération de fondateur.rice.s et en les aidant à transformer leur ambitions en réalisations concrètes et à bâtir des entreprises prospères avec confiance.

Futurpreneur est un membre fondateur de l’Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20 et l’hôte canadien de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (SME).

Pour en savoir plus, visitez futurpreneur.ca.

Futurpreneur bénéficie d’un soutien partiel du gouvernement du Canada.

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