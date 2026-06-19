Dassault Aviation : Le Falcon 10X réalise son premier vol

Le Falcon 10X réalise son premier vol

(Saint-Cloud, 19 juin 2026) – Aujourd’hui, le tout nouveau Falcon 10X de Dassault Aviation a réussi son premier vol, démontrant la maturité du programme et marquant le lancement de la campagne d’essais en vol.

« Ce vol inaugural représente une nouvelle étape pour Dassault Aviation, a déclaré le président-directeur général Eric Trappier. Il reflète l’engagement et l’expertise de nos équipes de conception, de production et d’essais en vol, ainsi que la qualité de notre réseau mondial de partenaires. Nous sommes tous enthousiastes à l’idée d’entamer cette nouvelle phase du programme 10X ».

Le pilote d’essais Sébastien Dupont de Dinechin et son copilote Fabrice Dougnac ont décollé de la piste 23 de Bordeaux-Mérignac à 11h10 pour un vol de deux heures et demie. Les pilotes ont évalué les qualités de manœuvrabilité et les systèmes de l’avion à 5 000 mètres d’altitude, puis ont rentré le train d’atterrissage et les surfaces mobiles avant une montée à 12 000 mètres, où ils ont accéléré jusqu’à Mach 0,82. Ils sont revenus à Bordeaux-Mérignac pour un atterrissage en douceur à 13h40.

« Le vol d’aujourd’hui est le fruit de plusieurs années de travail de milliers d’employés et de partenaires de Dassault, a commenté Sébastien Dupont de Dinechin. Le résultat a été un vol conforme aux attentes, avec un véritable plaisir d’être aux commandes ».

Le premier appareil sera bientôt suivi par un deuxième avion d’essais, en cours d’achèvement, ainsi que par un troisième équipé d’une cabine complète qui sera utilisé principalement pour des tests de fonctionnalité et de fiabilité des systèmes et de la cabine.

Dassault Aviation est le seul constructeur aéronautique au monde à faire voler un avion entièrement nouveau en 2026. Ses compétences duales - civiles et défense - constituent une force de la Société qui s’inscrit dans le long terme.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils (dont 2 800 Falcon) livrés dans plus de 90 pays depuis 110 ans, Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, la production, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2025, Dassault Aviation comptait environ 15 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros. dassault-aviation.com

CONTACTS PRESSE :

Communication institutionnelle

Stéphane Fort +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Communication Falcon

Vadim Feldzer +33 (0)1 47 11 44 13 - vadim.feldzer@dassault-aviation.com

Photos HD : mediaprophoto.dassault-aviation.com

Vidéos HD : mediaprovideo.dassault-aviation.com

Pièce jointe