Vanguard annonce les distributions de bénéfices en espèces pour les FNB Vanguard

TORONTO, 19 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements Vanguard Canada Inc. a communiqué aujourd'hui les montants finaux de distributions au mois de juin 2026 concernant les FNB Vanguard énumérés ci-dessous inscrits à la bourse de Toronto (TSX). Les porteurs de parts inscrits en date du 26 juin 2026 recevront des distributions en espèces payables le 6 Juillet 2026.



Voici les détails du montant de la distribution « par part » :

FNB VanguardMC Symbole TSX Distribution par unité ($) CUSIP ISIN Fréquence des paiements FNB indiciel FTSE mondial toutes capitalisations hors Canada Vanguard VXC 0.34736 92206Q101 CA92206Q1019 Trimestriel FNB indiciel S&P 500 Vanguard VFV 0.39537 92205Y105 CA92205Y1051 Trimestriel FNB indiciel S&P 500 (couvert en $ CA) Vanguard VSP 0.25445 92206A106 CA92206A1066 Trimestriel FNB indiciel américain de croissance de dividendes Vanguard VGG 0.32644 92206F105 CA92206F1053 Trimestriel FNB indiciel américain de croissance de dividendes (couvert en $ CA) Vanguard VGH 0.22100 92206E108 CA92206E1088 Trimestriel FNB indiciel américain marché total Vanguard VUN 0.29005 92206D100 CA92206D1006 Trimestriel FNB indiciel américain marché total (couvert en $ CA) Vanguard VUS 0.26958 92206B104 CA92206B1040 Trimestriel

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À propos de Vanguard

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Vanguard présente une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés cotées en bourse ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et FNB de Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet de faire coïncider les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et façonne la culture, la philosophie et les politiques de Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l’expérience de Vanguard, de ses placements à faibles coûts et de la priorité que la société accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguard.ca.



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