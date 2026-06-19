Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2025

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce la mise à disposition du public de son Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice 2025, déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro D.26-0434 en date du 19 juin 2026.

Ce Document d’Enregistrement Universel 2025 contient notamment :

Les informations du Rapport Financier Annuel mis en ligne le 30/04/2026,

Le rapport sur le gouvernement d'entreprise,

Le rapport de durabilité 2025 ainsi que le rapport de certification des informations en matière de durabilité et de contrôle des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement Taxonomie.





Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site www.aurea-france.com dans la rubrique "Communiqués financiers / Documents d’Enregistrement Universels / Documents de références", ainsi que sur le site de l’AMF.

Le Rapport Financier Annuel inclus dans ce Document d’Enregistrement Universel est une reproduction de la version officielle du Rapport Financier Annuel qui a été établie au format électronique européen ESEF en XBRL, disponible sur le site internet https://www.aurea-france.com/fr/communiques-financiers/rapports-financiers.html.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026, le 23 juillet 2026 après bourse





À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. Un des leader de la fabrication d’alliages d’aluminium en France et au Royaume-Uni, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, N°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, N°1 du traitement des déchets mercuriels en France, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

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