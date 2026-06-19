Franchissement de seuil de détention du capital de NEOLIFE

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), leader européen des bio-composites pour la construction durable, informe que :

Mr LOUIS CAZAL, actionnaire de la société NEOLIFE, a franchi, à la hausse , le 19 juin 2026, les seuils de 5% du capital et de 5% des droits de vote (théorique) , par voie d'achats d'actions de 150 000 actions, et détenait alors le nombre d’actions et de droits de vote indiqué ci-dessous :

− La société Good Values for Money SA, représentée par Mr LOUIS CAZAL : 1 700 000 actions et droits de vote

− Mr LOUIS CAZAL : 3 150 000 actions et droits de vote

Données sur la base d’un capital composé de 96.370.849 actions et droits de vote en date du 19 juin 2026.

Pour plus d’informations : www.neolife.fr

Contact : investors@neolife.fr





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