Franchissement de seuil de détention du capital de NEOLIFE

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), leader européen des bio-composites pour la construction durable, informe que :
Mr LOUIS CAZAL, actionnaire de la société NEOLIFE, a franchi, à la hausse, le 19 juin 2026, les seuils de 5% du capital et de 5% des droits de vote (théorique), par voie d'achats d'actions de 150 000 actions, et détenait alors le nombre d’actions et de droits de vote indiqué ci-dessous :
− La société Good Values for Money SA, représentée par Mr LOUIS CAZAL : 1 700 000 actions et droits de vote
− Mr LOUIS CAZAL : 3 150 000 actions et droits de vote
Données sur la base d’un capital composé de 96.370.849 actions et droits de vote en date du 19 juin 2026.
Pour plus d’informations : www.neolife.fr
Contact : investors@neolife.fr
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