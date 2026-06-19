DEKUPLE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2026:

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUIN 2026

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Versement d’un dividende de 0,76 € par action le 26 juin 2026

Renouvellement du conseil d’administration et nomination d’un nouvel administrateur



Paris, le 19 juin 2026 (18h30) - L’assemblée générale mixte d’ADLPartner, société mère du Groupe DÉKUPLE, Leader Européen de la Communication et du Data Marketing, s’est réunie ce jour sous la présidence de Bertrand Laurioz, président directeur général.

À cette occasion, la Direction du Groupe a présenté aux actionnaires les résultats de l’exercice 2025, les premières réalisations du plan stratégique Ambition 2030 ainsi que les perspectives de développement du Groupe en France et à l’international.

Approbation des comptes de l’exercice 2025

Les actionnaires ont approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Distribution du dividende

Conformément à la proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale a approuvé la distribution d’un dividende de 0,76 € par action.

La date de détachement du dividende est fixée au 24 juin 2026 et sa mise en paiement interviendra le 26 juin 2026.

Renforcement de la gouvernance et renouvellement du conseil d’administration

L’assemblée générale a renouvelé les mandats des neuf administrateurs en fonction pour une durée de trois exercices expirant à l'issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028.

Les actionnaires ont également approuvé la nomination de Xavier Lépine en qualité d’administrateur pour une durée de trois exercices. Son expérience reconnue dans les domaines de l’investissement et de la direction opérationnelle d’entreprises viendra renforcer la diversité des expertises du conseil d’administration et contribuer à ses réflexions stratégiques.

À l’issue de l’assemblée générale, le conseil d’administration est désormais composé de dix membres.

Par ailleurs, le mandat de Dinesh Katiyar en qualité de censeur a été renouvelé pour une durée de trois exercices.

Autres résolutions

Les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions, qui comprenaient :

l'approbation des conventions réglementées ;

l'approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux ainsi que l’ensemble des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au cours ou au titre de l’exercice 2025 au président directeur général ;

l’autorisation donnée au conseil d’administration de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions.





Décision du conseil d’administration

Le conseil d'administration, réuni à l'issue de l'assemblée générale, a renouvelé le mandat de Bertrand Laurioz en qualité de Président Directeur Général.

Biographie du nouvel administrateur

Après une première partie de carrière dans la banque d’affaires entre 1994 et 2000, à Paris, New York et Londres, Xavier Lépine devient investisseur mezzanine au sein de MezzVest puis de Citadel de 2001 à 2007 à Londres. En 2007, il cofonde à Paris un fonds spécialisé dans le retournement d’entreprises, et investit en fonds propres dans des PME françaises en situations spéciales.

Revenu en Bretagne depuis 2013, Xavier Lépine a ensuite dirigé trois PME industrielles où il a conduit avec succès d’importantes transformations industrielles, managériales et organisationnelles dans des contextes de redressement. En 2021 il cofonde le fonds d’investissement régional Breizh Rebond qui a investi à date dans 12 PME de l’Ouest.

Xavier Lépine est ingénieur de l’École des Mines de Paris.

Les conditions de quorum ainsi que le résultat détaillé du vote de l’assemblée seront prochainement mis en ligne sur le site internet de DÉKUPLE (www.dekuple.com).

À propos du Groupe DÉKUPLE

Le Groupe Dekuple est un acteur international de la communication, du marketing et de la data, animé par un modèle unique de multi-entrepreneuriat. Sa plateforme de croissance intégrée s'articule autour de trois piliers complémentaires :

Advise, avec Converteo et ses 450 consultants experts en data, technologie et IA

Create, avec son réseau international d'agences multi-expertises

Boost, avec la Boost Factory regroupant ses Datas et solutions MarTech





Grâce à près de 70 expertises couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de la communication et du data marketing, le Groupe accompagne les marques dans leurs enjeux de différenciation et de croissance. Son approche intégrée, grâce à un écosystème complet permet d'optimiser les investissements marketing et de renforcer leur puissance.

Fondé en 1972, le Groupe Dekuple est présent en Europe, en Amérique du Nord et en Chine. Ses 1 200 collaborateurs accompagnent chaque jour plus de 750 grands comptes et ETI. Dekuple est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

www.dekuple.com

Contacts :

GROUPE DÉKUPLE

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tel : +33 1 41 58 72 03 - relations.investisseurs@dekuple.com

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Presse - Médias : Fatou-Kiné N’DIAYE - tel : +33 1 53 67 36 34

dekuple@actus.fr

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