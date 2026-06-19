Professor Mohamed Shamji übernimmt EAACI-Präsidentschaft zum Abschluss des Kongresses 2026 in Istanbul

ISTANBUL, June 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) hat ihren Jahreskongress 2026 in Istanbul erfolgreich abgeschlossen. Unter dem Motto „Vision Zero: Eine Zukunft frei von Allergien und Asthma“ kamen 7.429 Delegierte aus 110 Ländern zusammen.

Vier Tage lang stand der Kongress im Zeichen des wissenschaftlichen Austauschs, der internationalen Zusammenarbeit und der medizinischen Fortbildung. Präsentiert wurden die neuesten Erkenntnisse aus Allergologie, Asthmaforschung und klinischer Immunologie, wobei 2.420 wissenschaftliche Abstracts von Forschern aus aller Welt vorgestellt wurden. Das Programm beleuchtete neue Entwicklungen in den Bereichen Präzisionsmedizin, Immuntherapie, Krankheitsprävention, Umweltgesundheit, digitale Innovationen sowie patientenorientierte Versorgung und spiegelte die wachsenden Bemühungen wider, die weltweite Krankheitslast allergischer Erkrankungen nachhaltig zu reduzieren.

Einen besonderen Höhepunkt bildeten die Generalversammlung und die Abschlusszeremonie, in deren Rahmen Professor Mohamed Shamji offiziell die Präsidentschaft der EAACI für die Amtsperiode 2026 bis 2028 übernahm.

Professor Shamji folgt auf Professorin María José Torres, deren Präsidentschaft durch ihr Engagement für wissenschaftliche Exzellenz, internationale Zusammenarbeit und die Förderung der „Vision Zero“-Initiative der EAACI geprägt war.

„Die EAACI steht vor einer neuen Ära“, sagte Professor Shamji. „Meine Vision ist eine wahrhaft globale Akademie, die Experten, Forscher, medizinische Fachkräfte sowie Patienten über Kontinente hinweg miteinander vernetzt und ein dynamisches Ökosystem schafft, in dem Wissen, Innovation und Zusammenarbeit keine Grenzen kennen. Indem wir Bildung, Wissenschaft, klinische Leitlinien und digitale Interaktion auf einer gemeinsamen Plattform zusammenführen, eröffnet sich uns eine einmalige Chance, wissenschaftliche Durchbrüche schneller voranzutreiben, die Versorgungsergebnisse für Patienten zu verbessern und die Zukunft der Allergologie und klinischen Immunologie weltweit aktiv mitzugestalten.“

Mit Blick auf ihre Amtszeit sagte Professorin María José Torres: „Es war mir eine Ehre, in einer Zeit bedeutender wissenschaftlicher Fortschritte und internationaler Zusammenarbeit als EAACI-Präsidentin zu fungieren. Ich bin stolz auf die Fortschritte, die wir gemeinsam erzielt haben, um unsere Gemeinschaft zu stärken und unsere „Vision Zero“ voranzutreiben. Mit der Übergabe der Präsidentschaft an Professor Shamji werde ich den Vorstand weiterhin unterstützen und meine Erfahrungen einbringen, um dazu beizutragen, dass die Bedürfnisse der Patienten auch künftig im Mittelpunkt unseres Handelns stehen.“

Der Kongress verdeutlichte eindrucksvoll die Stärke und Vielfalt der weltweiten Allergie-Gemeinschaft. Kliniker, Forscher, medizinische Fachkräfte, Patientenvertretungen und Industriepartner kamen zusammen, um Wissen auszutauschen, neue Kooperationen anzustoßen und gemeinsam Lösungen für einige der dringendsten Herausforderungen im Gesundheitswesen zu entwickeln.

Die Diskussionen während des gesamten Kongresses machten deutlich, wie wichtig Prävention, Innovation und ein gerechter Zugang zur Versorgung für die Zukunft der Allergologie sind. Die Teilnehmer erörterten, wie Fortschritte in Wissenschaft und Technologie in spürbare Verbesserungen für die Patienten umgesetzt werden können, während gleichzeitig das langfristige Ziel unterstützt wird, die Belastung durch Allergien und Atemwegserkrankungen erheblich zu senken.

Der Kongress markierte zudem den Beginn einer neuen Amtszeit des Vorstands. Mit dem Ende des Kongresses und der Abreise der Delegierten aus Istanbul werden die dort vorgestellten wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie die neu geschlossenen Partnerschaften und Kooperationen die Forschung, die klinische Praxis und die Gesundheitspolitik weltweit auch künftig prägen. Unter ihrer neuen Führung bleibt die EAACI ihrem Auftrag verpflichtet, wissenschaftlichen Fortschritt voranzutreiben, Bildung zu fördern, medizinische Fachkräfte zu unterstützen und die Lebensqualität von Menschen mit allergischen Erkrankungen nachhaltig zu verbessern.

Über die EAACI

Die European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) ist die führende Fachorganisation, die sich für Exzellenz in Allergologie und Immunologie einsetzt. Die EAACI setzt sich durch Forschung, Aufklärung, Interessenvertretung und die Förderung einer hochwertigen Patientenversorgung für die Verbesserung der Gesundheit von Menschen ein, die von allergischen Erkrankungen betroffen sind.

Medienkontakt:

communications@eaaci.org

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e96d97e9-0538-43b7-b9d4-9ca7bb15ef50