Le professeur Mohamed Shamji prend la présidence de l’EAACI à l’issue du Congrès 2026 qui s’est tenu à Istanbul

ISTANBUL, 19 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) a clôturé avec succès l’édition 2026 de son Congrès annuel à Istanbul, qui a réuni 7 429 délégués de 110 pays autour du thème « Vision Zero: A Future Free from Allergy and Asthma Burden. »

Au cours de quatre journées consacrées aux échanges scientifiques, à la collaboration et à la formation, le Congrès a mis en lumière les plus récentes avancées dans les domaines de l’allergie, de l’asthme et de l’immunologie clinique. Pas moins de 2 420 résumés scientifiques y ont été présentés par des chercheurs du monde entier. Le programme a présenté les avancées les plus prometteuses en médecine de précision, en immunothérapie, en prévention des maladies, en santé environnementale, en innovation numérique et en soins centrés sur le patient, témoignant ainsi de la dynamique croissante qui soutient les efforts internationaux visant à réduire le fardeau mondial des maladies allergiques.

La passation de la présidence de l’EAACI a constitué l’un des temps forts du Congrès. À l’occasion de l’Assemblée générale et de la cérémonie de clôture, le professeur Mohamed Shamji a officiellement pris la présidence de l’organisation pour le mandat 2026-2028.

Le professeur Shamji succède à la professeure María José Torres, dont la présidence a été marquée par un engagement indéfectible envers l’excellence scientifique, la collaboration internationale et le développement de l’initiative Vision Zéro de l’EAACI.

« L’EAACI entre dans une nouvelle ère », a déclaré le professeur Shamji. « Ma vision est de bâtir une Académie véritablement mondiale, qui relie les experts, les chercheurs, les professionnels de la santé et les patients de tous les continents, en créant un écosystème dynamique au sein duquel les connaissances, l’innovation et la collaboration circulent sans frontières. En réunissant sur une seule et même plateforme la formation, la recherche scientifique, les orientations cliniques et l’engagement numérique, nous disposons d’une occasion sans précédent d’accélérer les découvertes, d’améliorer les résultats pour les patients et de façonner l’avenir de l’allergologie et de l’immunologie clinique à l’échelle mondiale. »

En dressant le bilan de sa présidence, la professeure María José Torres a déclaré : « J’ai eu le privilège d’exercer les fonctions de présidente de l’EAACI au cours d’une période marquée par d’importants progrès scientifiques et une collaboration internationale soutenue. Je suis fière des progrès que nous avons accomplis ensemble afin de renforcer notre communauté et de faire avancer notre ambition Vision Zéro. En cédant la présidence au professeur Shamji, je reste pleinement engagée à soutenir le conseil d’administration et à mettre mon expérience au service de l’organisation afin que les patients demeurent au cœur de nos priorités. »

Le Congrès a mis en évidence la force et la diversité de la communauté mondiale de l’allergie en réunissant des cliniciens, des chercheurs, des professionnels de la santé, des représentants des patients et des partenaires de l’industrie. Ensemble, ils ont échangé des connaissances, établi de nouvelles collaborations et abordé certains des défis les plus pressants auxquels sont confrontés les patients et les systèmes de santé à l’échelle mondiale.

Tout au long de la réunion, les discussions ont souligné l’importance de la prévention, de l’innovation et de l’accès équitable aux soins. Les participants ont exploré les moyens de traduire les avancées scientifiques et technologiques en améliorations concrètes des résultats pour les patients, tout en soutenant l’objectif à long terme visant à réduire de manière significative le fardeau des maladies allergiques et respiratoires.

Ce Congrès a également marqué le début d’un nouveau mandat du comité exécutif. Au moment où les délégués quittent Istanbul, les avancées scientifiques, ainsi que les partenariats et les collaborations noués durant le Congrès, continueront d’orienter la recherche, la pratique clinique et les politiques de santé dans le monde entier. Sous sa nouvelle direction, l’EAACI reste pleinement engagée à faire avancer la science, à renforcer la formation, à soutenir les professionnels de la santé et à améliorer la vie des patients atteints de maladies allergiques.

À propos de l’EAACI

L’European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) est la principale organisation professionnelle dédiée à l’excellence en matière d’allergologie et d’immunologie. L’EAACI œuvre à l’amélioration de la santé des personnes atteintes de maladies allergiques grâce à la recherche, à la formation, aux actions de sensibilisation et à la promotion d’une prise en charge de qualité pour les patients.

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