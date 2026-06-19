Groupe Dynacor nomme un nouveau chef de la direction, alors que l'AGA soutient les candidats au conseil d'administration

MONTRÉAL, 19 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires (AGA) tenue le 19 juin 2026, tous les candidats proposés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction ont été élus.

L'AGA 2026 de Dynacor a également été marquée par une transition à la direction : le chef de l'exploitation, Daniel Misiano, a été nommé président et chef de la direction de la Société, succédant ainsi à Jean Martineau. Ce dernier continuera de siéger au conseil d'administration à titre d'administrateur.

1. Élection des administrateurs



Les personnes suivantes ont été élues à titre d'administrateurs de Dynacor pour être en fonction jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés. Les résultats détaillés sont présentés ci-dessous :

Candidat Votes pour % de votes pour Abstention de votes % d’abstention Jean Martineau 18 609 401 77,34% 5 453 900 22,66% Pierre Béliveau 18 646 508 77,49% 5 416 793 22,51% Réjean Gourde 18 646 663 77,49% 5 416 638 22,51% Isabel Rocha 18 710 639 77,76% 5 352 662 22,24% Philippe Chave 19 218 043 79,86% 4 845 258 20,14% Rocio Rodriguez-Perrot 18 949 031 78,75% 5 114 270 21,25% Cyril Gradis 21 462 931 89,19% 2 600 370 10,81% Hélène Kyriakakis 21 165 399 87,96% 2 897 902 12,04%



2. Nomination de Raymond Chabot Grant Thornton, en tant qu'auditeur



La proposition de nommer Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. à titre d’'auditeur de la Société pour l’exercice en cours et d'autoriser les administrateurs à fixer leur rémunération a été approuvée.

Pour : 88,29%

Abstention : 11,71%

3. Modification du régime d'options d’achat d’actions



Une résolution a été approuvée pour autoriser une modification du régime d’options d’achat d'actions de la Société afin de réapprovisionner 650 000 options précédemment octroyées et exercées :

Pour : 57,35%

Contre : 42,65%

À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société industrielle de traitement de minerai qui se consacre à la production d'or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d'une chaîne d'approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d'audit pour l'industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs entièrement et partiellement formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l'usine Veta Dorada et possède une propriété d'exploration aurifère au Pérou. La société prévoit de s'étendre en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l'or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d'éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d'informations.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces énoncés comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Dynacor, ou les résultats de l'industrie, diffèrent considérablement de tout résultat, rendement ou réalisation futur exprimé ou sous-entendu par ces énoncés prospectifs. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles de la direction à l'égard d'événements futurs et du rendement opérationnel en date du présent communiqué de presse

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