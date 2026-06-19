Groupe Dynacor nomme un nouveau chef de la direction, alors que l'AGA soutient les candidats au conseil d'administration

MONTRÉAL, 19 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires (AGA) tenue le 19 juin 2026, tous les candidats proposés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction ont été élus.
L'AGA 2026 de Dynacor a également été marquée par une transition à la direction : le chef de l'exploitation, Daniel Misiano, a été nommé président et chef de la direction de la Société, succédant ainsi à Jean Martineau. Ce dernier continuera de siéger au conseil d'administration à titre d'administrateur.
1. Élection des administrateurs
Les personnes suivantes ont été élues à titre d'administrateurs de Dynacor pour être en fonction jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés. Les résultats détaillés sont présentés ci-dessous :
|Candidat
|Votes pour
|% de votes pour
|Abstention de votes
|% d’abstention
|Jean Martineau
|18 609 401
|77,34%
|5 453 900
|22,66%
|Pierre Béliveau
|18 646 508
|77,49%
|5 416 793
|22,51%
|Réjean Gourde
|18 646 663
|77,49%
|5 416 638
|22,51%
|Isabel Rocha
|18 710 639
|77,76%
|5 352 662
|22,24%
|Philippe Chave
|19 218 043
|79,86%
|4 845 258
|20,14%
|Rocio Rodriguez-Perrot
|18 949 031
|78,75%
|5 114 270
|21,25%
|Cyril Gradis
|21 462 931
|89,19%
|2 600 370
|10,81%
|Hélène Kyriakakis
|21 165 399
|87,96%
|2 897 902
|12,04%
2. Nomination de Raymond Chabot Grant Thornton, en tant qu'auditeur
La proposition de nommer Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. à titre d’'auditeur de la Société pour l’exercice en cours et d'autoriser les administrateurs à fixer leur rémunération a été approuvée.
Pour : 88,29%
Abstention : 11,71%
3. Modification du régime d'options d’achat d’actions
Une résolution a été approuvée pour autoriser une modification du régime d’options d’achat d'actions de la Société afin de réapprovisionner 650 000 options précédemment octroyées et exercées :
Pour : 57,35%
Contre : 42,65%
À propos de Dynacor
Groupe Dynacor est une société industrielle de traitement de minerai qui se consacre à la production d'or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d'une chaîne d'approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d'audit pour l'industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs entièrement et partiellement formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l'usine Veta Dorada et possède une propriété d'exploration aurifère au Pérou. La société prévoit de s'étendre en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine.
La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l'or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d'éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d'informations.
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Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces énoncés comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Dynacor, ou les résultats de l'industrie, diffèrent considérablement de tout résultat, rendement ou réalisation futur exprimé ou sous-entendu par ces énoncés prospectifs. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles de la direction à l'égard d'événements futurs et du rendement opérationnel en date du présent communiqué de presse
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