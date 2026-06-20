BlackRockᴹᴰ Canada annonce des modifications du niveau de risque de certains FNB iShares et le changement du nom du iShares Core Canadian Short-Mid Term Universe Bond Index ETF

TORONTO, 19 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale indirecte en propriété exclusive de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK), a annoncé aujourd’hui avoir mis à jour les niveaux de risque de placement des FNB iShares énumérés ci-après, avec prise d’effet en date du 19 juin 2026 :

Nom du FNB iShares Symbole boursier Niveau de risque antérieur Nouveau niveau de risque iShares India Index ETF XID Moyen à élevé Moyen iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF1) XTLT Moyen à élevé Moyen iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF XDRV Moyen à élevé Élevé

1) Ce changement de niveau de risque de placement s’applique uniquement aux parts en $ CA (XTLT) et non aux parts en $ US (XTLT.U).

De plus, BlackRock Canada a également annoncé aujourd’hui qu’avec prise d’effet le 30 juin 2026 ou vers cette date, le iShares Core Canadian Short-Mid Term Universe Bond Index ETF changera son nom pour « iShares Core Canadian 1-10 Year Bond Index ETF ».

Il est possible d’obtenir plus de renseignements sur les FNB iShares à l’adresse http://www.blackrock.com/ca.

À propos de BlackRock

La raison d’être de BlackRock est d’aider de plus en plus de gens à accéder au bien-être financier. En notre qualité de fiduciaire des investisseurs et de fournisseur de technologie financière de premier plan, nous aidons des millions de personnes à investir pour se constituer l’épargne dont ils auront besoin tout au long de leur vie et rendons l’investissement plus accessible. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter son site Web, à l’adresse www.blackrock.com/corporate.

À propos d’iShares

iShares offre une multitude de possibilités sur divers marchés pour répondre aux besoins en constante évolution des investisseurs. Forte de plus de 20 ans d’expérience, d’une gamme de plus de 1 700 fonds négociés en bourse (FNB) mondiaux et d’un actif sous gestion d’environ 5,5 billions de dollars américains au 31 mars 2026, iShares ne cesse de faire progresser le secteur financier. Les fonds iShares s’appuient sur le savoir-faire en matière de gestion de portefeuille et de gestion du risque de BlackRock.

Les FNB iShares sont gérés par BlackRock Canada.

Les placements dans les FNB iShares peuvent être assortis de courtages, de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement le prospectus approprié avant d’investir. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement à venir. Les décisions en matière de fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision connexe devraient être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d’un professionnel qualifié.

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