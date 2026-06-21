La FCI soutient la recherche menée par les communautés du Nord grâce à un investissement de 10 millions de dollars

OTTAWA, Ontario, 21 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cette Journée nationale des peuples autochtones, le gouvernement du Canada est ravi d’annoncer un investissement de 10 millions de dollars pour renforcer l’avenir de la recherche dans le Nord canadien. Il s’agit des premières contributions financières accordées par le Fonds du Nord de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI).

Créé par la FCI en consultation avec des établissements de recherche du Nord, ce programme de financement a pour but de financer des laboratoires et de l’équipement pour faciliter la recherche effectuée par et pour le Nord.

Aujourd’hui, deux projets de recherche reçoivent un financement de 5 millions de dollars chacun :

Recherche en santé communautaire : Grâce au financement de la FCI, le Centre de recherche en santé Qaujigiartiit construira de nouvelles installations de pointe, avec des espaces de travail collaboratifs destinés à la recherche et aux activités de sensibilisation communautaire. De plus, ces fonds permettront d’une part de rénover un bâtiment adjacent pour y aménager une unité de recherche axée sur les patients, et d’autre part d’effectuer une importante mise à jour numérique des réseaux, des serveurs et des systèmes de sécurité, afin de protéger adéquatement les données sensibles sur la recherche et la patientèle. Situé à Iqaluit, au Nunavut, le Centre de recherche en santé Qaujigiartiit représente depuis 20 ans un environnement sûr, adapté à la culture locale, pour répondre aux questions de recherche dans le domaine de la santé au Nunavut. On y a recours à des approches inuites et occidentales pour répondre aux priorités sanitaires et sociales et mettre de l’avant les forces culturelles, tant en matière de soins aux Aînés et Aînées, de modèles d’éducation inuits que de santé publique tenant compte des traumatismes.





Grâce au financement de la FCI, le Centre de recherche en santé Qaujigiartiit construira de nouvelles installations de pointe, avec des espaces de travail collaboratifs destinés à la recherche et aux activités de sensibilisation communautaire. De plus, ces fonds permettront d’une part de rénover un bâtiment adjacent pour y aménager une unité de recherche axée sur les patients, et d’autre part d’effectuer une importante mise à jour numérique des réseaux, des serveurs et des systèmes de sécurité, afin de protéger adéquatement les données sensibles sur la recherche et la patientèle. Situé à Iqaluit, au Nunavut, le Centre de recherche en santé Qaujigiartiit représente depuis 20 ans un environnement sûr, adapté à la culture locale, pour répondre aux questions de recherche dans le domaine de la santé au Nunavut. On y a recours à des approches inuites et occidentales pour répondre aux priorités sanitaires et sociales et mettre de l’avant les forces culturelles, tant en matière de soins aux Aînés et Aînées, de modèles d’éducation inuits que de santé publique tenant compte des traumatismes. Application de gestion environnementale : SIKU, une application mobile sur le savoir autochtone, utilisera la contribution financière de la FCI pour financer des logiciels, des solutions numériques de stockage et des services d’expertise en gestion de grands ensembles de données. Cette mise à niveau permettra de soutenir plus de 100 projets menés par les communautés du Nord, grâce à la production de rapports, à des analyses fondées sur l’intelligence artificielle et à la visualisation de données. Comptant plus de 40 000 utilisateurs et utilisatrices, l’application leur fournit des outils qui leur permettent de faire de la recherche, et d’assurer la surveillance et la gestion de l’environnement. Créée par des membres des communautés du Nord et gérée par la Société de l'eider de l'Arctique située à Sanikiluaq, au Nunavut, cette plateforme en ligne mobile allie savoirs autochtones et méthodes scientifiques afin d’appuyer des programmes de recherche dans différents champs, comme les études sur la glace de mer et le climat, l’écologie de la faune ou la cartographie. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale inuite sur la recherche et il contribue au développement des infrastructures numériques et de données souveraines au Canada.





Citation

« Le Nord canadien présente un immense potentiel économique, et ces investissements permettent aux communautés nordiques de jouer un rôle de premier plan dans la recherche et l’innovation. En éliminant les obstacles systémiques auxquels les communautés du Nord sont confrontées, nous favorisons l’excellence scientifique qui émane d'elles et renforce le bien-être et l’avenir de tous leurs habitants. Grâce à ces efforts, nous investissons dans la prochaine génération de chercheurs et chercheuses dont la diversité de perspectives alimente des découvertes et des solutions bénéfiques au Canada et par-delà nos frontières. »

– L’honorable Mélanie Joly, ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Les Nunavummiut ont besoin de travaux de recherche adaptés et de solutions innovantes en raison des défis particuliers auxquels elles et ils sont confrontés. Grâce au Fonds du Nord, nous contribuons à faire progresser des travaux de recherche essentiels dans les domaines de la santé, de l’environnement et des communautés, menés par et pour le Nord. Je me réjouis de voir ces deux organisations basées au Nunavut bénéficier d’un financement du gouvernement fédéral pour soutenir leur important travail visant à améliorer la santé des Nunavummiut et à renforcer la surveillance et la gestion de l’environnement. »

– Lori Idlout, députée du Nunavut

« L’Arctique suscite un intérêt grandissant, notamment dans les domaines de la défense, de l’adaptation aux changements climatiques, du développement économique et de l’exploitation des ressources. Les communautés du Nord doivent donc disposer des installations, des outils et des capacités de recherche nécessaires pour accompagner cette croissance. Ces investissements stratégiques de la FCI permettront la conduite d’activités de recherche de qualité à long terme pour soutenir la durabilité et la souveraineté de l’Arctique canadien. »

– Sylvain Charbonneau, président-directeur général de la Fondation canadienne pour l’innovation

« Le Centre de recherche en santé Qaujigiartiit est honoré d’être le premier bénéficiaire du Fonds du Nord de la Fondation canadienne pour l’innovation. Cet investissement marque une étape importante pour la recherche et l’innovation dirigées par les communautés inuites du Nunavut et de l’ensemble de la région nordique. Grâce à ce soutien, nous pourrons construire les infrastructures qui permettront aux Nunavummiut de réaliser des travaux de recherche qui respectent l’Inuit Qaujimajatuqangit, ainsi que les priorités et les aspirations des communautés inuites. Ces investissements dans les locaux de recherche, les infrastructures numériques et les capacités de recherche ancrées dans le territoire accroîtront les possibilités de formation, de mentorat, de partage des connaissances et de production de données probantes, ce qui contribuera à améliorer la santé des communautés et à opérer des changements systémiques importants pour les générations à venir. »

– Rosemary Gautier, directrice exécutive du Centre de recherche en santé Qaujigiartiit

« Les communautés inuites et autochtones se servent déjà de l’application SIKU pour documenter dans leur propre langue les changements qu’elles observent, en utilisant leur propre système de connaissances comme une science. Ce financement changera véritablement la donne pour les communautés autochtones, qui pourront désormais, au moyen de cette application, gérer intégralement leurs propres projets et programmes de recherche et de surveillance, visualiser et analyser leurs données selon un point de vue autochtone, et faire en sorte que les savoirs autochtones jouent un rôle décisif dans les activités scientifiques et la prise de décisions. »

– Lucassie Arragutainaq, président de la Société de l'eider de l'Arctique

En bref

La FCI entend renforcer sa collaboration avec les établissements du Nord. Grâce au Fonds du Nord, il est possible de soumettre des propositions relevant de toutes les disciplines qui seront directement au service des collectivités nordiques et qui les mobiliseront. Pour savoir comment préparer une demande, les universités, collèges, hôpitaux de recherche, établissements de recherche à but non lucratif et organisations du Nord peuvent envoyer un courriel à la FCI à l’adresse admissibilite@innovation.ca;

En ce qui concerne ce programme de financement, la définition donnée au terme « Nord » englobe le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, la région désignée des Inuvialuit, le Nunavut, le Nunavik et le Nunatsiavut;

En raison des occasions et des défis particuliers que présente l’exploitation des infrastructures dans le Nord, la FCI couvrira une partie des coûts d’exploitation et de maintenance des infrastructures de recherche financées au moyen du Fonds d’exploitation des infrastructures (FEI). L’investissement total de 10 millions de dollars comprend 5 millions de dollars provenant du Fonds du Nord et 5 millions de dollars du FEI.





Liens connexes

À propos de la Fondation canadienne pour l’innovation

Avec son mandat audacieux et sa vision stratégique, la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) donne aux chercheurs et chercheuses les moyens d’être des leaders mondiaux dans leur domaine et de répondre aux grands enjeux de société. Cette infrastructure est nécessaire à la recherche fondamentale et permet de relever des missions de recherche qui transcendent les disciplines et unissent tous les secteurs. Les infrastructures de recherche financées par la FCI favorisent la mobilisation des connaissances, stimulent l’innovation et la commercialisation et offrent un milieu exceptionnel pour assurer la formation de la nouvelle génération.

Produits connexes

Vous trouverez la liste de tous les projets financés ainsi que des articles à propos des installations que nous soutenons en ligne sur le site Innovation.ca. Pour connaître les dernières nouvelles, suivez-nous sur Bluesky, LinkedIn et X @InnovationCA. Abonnez-vous également à notre chaîne YouTube pour regarder des vidéos des projets de recherche transformateurs que la FCI appuie.

Renseignements