L’Initiative mondiale Nexa est lancée pour soutenir les innovations à l’intersection du climat et de la santé

LONDON, 21 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de la Semaine d’action pour le climat de Londres, Grands Défis Canada (GDC) et la Fondation Science for Africa (SFA Foundation) ont annoncé aujourd’hui le lancement de Nexa, une initiative mondiale visant à soutenir les innovations menées localement pour faire face aux répercussions croissantes du changement climatique sur la santé. Nexa est dirigée par GDC (en partenariat avec le gouvernement du Canada) et la Fondation SFA, en collaboration avec un réseau mondial de partenaires comprenant la Fondation Novo Nordisk, la Fondation Sanofi, le Fonds pour l’innovation dans le développement, ainsi que des membres du réseau Global Grands Défis au Botswana, au Brésil, au Malawi, au Rwanda, au Sénégal et en Afrique du Sud. Nexa vise à mobiliser plus de 50 millions de dollars américains d’investissements de la part de ses partenaires afin d’accroître l’impact des innovations en matière de climat et de santé, dont le besoin se fait urgemment sentir dans les pays à faibles et moyens revenus. Le premier appel à candidatures pour un financement Nexa sera lancé le 22 juin pour des innovations en Afrique et dans les Amériques.

La crise climatique a été décrite dans The Lancet comme la plus grande menace sanitaire mondiale du 21e siècle. On estime à 3,6 milliards le nombre de personnes dans le monde vivant dans des régions vulnérables au changement climatique. Nexa répond aux défis auxquels sont confrontées les communautés des pays à revenu faible ou intermédiaire, alors que l’intensification des pressions climatiques engendre de nouveaux risques sanitaires et aggrave ceux qui existent déjà, tout en imposant une charge supplémentaire à des systèmes de santé déjà surchargés.

« Partout dans le monde, les communautés sont confrontées à des menaces qui pèsent de plus en plus sur leur santé et leurs moyens de subsistance, alors que les engagements mondiaux en matière de climat s’affaiblissent », a déclaré Dre Karlee Silver, PDG de Grands Défis Canada. « Nexa vise à soutenir des innovations audacieuses, menées localement, afin de transformer la manière dont les populations préservent leur santé face au changement climatique. »

Nexa s'appuie sur les résultats de l'enquête la plus vaste sur le climat et la santé réalisée à ce jour, qui a mobilisé 6 400 répondant.e.s dans 107 pays à revenu faible ou intermédiaire. En 2025, Grands Défis Canada, la Fondation Science for Africa et le Réseau mondial des Grands Défis se sont associés à la Geneva Learning Foundation afin de recueillir les points de vue de professionnels de santé, de scientifiques, d’innovateur.trice.s, de responsables politiques et d’acteur.trice.s humanitaires confrontés à des menaces sanitaires liées au climat. Les résultats sont en cours de préparation en vue d’une publication dans une revue scientifique.

« Le climat et la santé constituent l’un des défis majeurs de notre époque et nécessiteront de nouveaux modèles de partenariat et d’investissement », a déclaré Dr Tom Kariuki, PDG de la Science for Africa Foundation. « Ceux qui sont les plus proches de ces défis sont souvent les plus proches des solutions. Nexa démontre ce qu’il est possible de réaliser lorsque les priorités africaines, l’innovation locale et la collaboration mondiale s’unissent autour d’un objectif commun. »

La hausse des températures, l’évolution des schémas épidémiologiques et les phénomènes météorologiques extrêmes touchent de manière disproportionnée les populations vulnérables, notamment les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies chroniques, les enfants et les communautés défavorisées ayant un accès limité aux soins de santé. Nexa soutiendra des innovations audacieuses axées sur trois facteurs clés liés au climat qui constituent des risques sanitaires pour les communautés vulnérables : l’évolution des schémas de propagation des vecteurs (à l’origine du paludisme et de la dengue), les vagues de chaleur extrême et la mauvaise qualité de l’air.

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir Nexa. Les investissements dans les innovations locales en matière de climat et de santé peuvent ouvrir de nouvelles voies aux communautés vulnérables pour surmonter les répercussions du changement climatique sur la santé et préserver la santé mondiale », a déclaré l’honorable Randeep Sarai, secrétaire d’État (Développement international) du Canada.

Nexa fournira un financement catalyseur aux innovations en matière de climat et de santé, tant en phase de démarrage qu’en phase de croissance, qui renforcent l’adaptation et la résilience des systèmes de santé et présentent un fort potentiel d’impact et de déploiement à grande échelle. Les innovations en phase de preuve de concept recevront jusqu’à 200 000 dollars américains sur une période de 18 à 24 mois afin de soutenir les idées en phase de démarrage. Les solutions éprouvées recevront chacune un financement de déploiement à l’échelle d’environ 250 000 à 2 000 000 de dollars américains, en fonction de la maturité de l’innovation.

Les innovations peuvent prendre la forme d’un produit, d’un processus, d’un service ou d’un modèle de prestation capable d’offrir de meilleurs résultats que les approches existantes et d’entraîner un impact transformationnel. Les candidatures pour les innovations en Afrique et dans les Amériques seront acceptées du 22 juin au 22 juillet 2026. Les prochains appels à financement porteront sur les innovations en matière de climat et de santé en Asie. Les premiers investissements destinés à soutenir les innovateur.trice.s en matière de climat et de santé en phase de démarrage et de croissance débuteront début 2027.

Les partenaires du secteur philanthropique, du secteur public et du secteur privé souhaitant rejoindre Nexa, ainsi que les candidat.e.s potentiels, peuvent consulter le site www.nexaclimate.org pour en savoir plus. Les opportunités de financement seront ouvertes à partir du 22 juin 2026 sur: https://www.grandchallenges.ca/fr/demande-de-financement/

À propos de Nexa : Nexa est une initiative mondiale sur le climat et la santé codirigée par Grands Défis Canada et la Fondation Science pour l'Afrique, en collaboration avec un réseau mondial de partenaires. Nexa soutient les innovations menées au niveau local qui aident les communautés à anticiper, à s'adapter et à réagir aux menaces sanitaires liées au climat, en mettant dans un premier temps l'accent sur les vagues de chaleur extrême, les infections transmises par les moustiques et la mauvaise qualité de l'air. S'appuyant sur les enseignements tirés des précédents appels à projets et de la plus grande enquête mondiale jamais menée auprès des professionnels de santé sur le climat et la santé, Nexa investit dans des solutions qui renforcent la mise en œuvre rapide de mesures sanitaires là où elles sont le plus nécessaires.

À propos de Grands Défis Canada : Grands Défis Canada (GDC) soutient les « idées audacieuses ayant un grand impact® ». Grâce à un financement de base du gouvernement du Canada, GDC investit dans des innovations audacieuses menées au niveau local qui apportent des réponses aux défis majeurs en matière de santé et de développement, et aide les solutions les plus prometteuses à bénéficier à des millions de personnes à travers le monde. GDC a soutenu plus de 1 600 innovations dans 110 pays et vise à atteindre 700 millions de personnes d’ici 2035. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.grandchallenges.ca

À propos de la Fondation Science pour l'Afrique : La Fondation Science pour l'Afrique (Fondation SFA) est une organisation caritative panafricaine, à but non lucratif et d'intérêt public qui soutient, renforce et promeut la science et l'innovation en Afrique. La Fondation SFA œuvre au service de l'écosystème de la recherche africain en investissant dans la recherche et l'innovation transformatrices, en facilitant les collaborations interdisciplinaires, ainsi qu'en créant et en renforçant des environnements propices à l'épanouissement des scientifiques et à la production de recherches de qualité générant de nouvelles connaissances pertinentes au niveau local. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.scienceforafrica.foundation