Communiqué de presse – Paris, le 22 juin 2026, à 6h00



Danone va acquérir MADE Group, renforçant ainsi sa présence dans les segments en forte croissance de la nutrition saine

en Asie-Pacifique

Danone annonce aujourd’hui la signature de deux accords définitifs qui lui permettront d’étendre sa présence dans la région Asie-Pacifique (APAC) dans les segments en forte croissance de la nutrition saine avec :

L’acquisition de MADE Group, une entreprise australienne à forte croissance disposant d’un portefeuille axé sur la santé.

L’acquisition des 49 % restants dans sa co-entreprise de produits laitiers frais en Australie développée en partenariat avec Saputo Dairy Australia.

Ces deux opérations créeront de nouvelles opportunités pour renforcer les perspectives de croissance rentable de Danone dans la région Asie-Pacifique.

Acquisition de MADE Group

MADE dispose d’un portefeuille de marques bien établies, aligné sur des tendances de consommation porteuses, plus particulièrement dans les produits alimentaires axés sur la santé, incluant les boissons protéinées, les yaourts pour la santé intestinale et les produits à base de coco.

Basée à Melbourne, MADE combine une expertise reconnue en matière d’innovation avec des capacités marketing de premier plan, ainsi qu’un accès au marché et une chaîne d’approvisionnement complets et intégrés.

MADE bénéficie d’une présence significative sur son marché domestique en Australie, ainsi qu’en Nouvelle Zélande et en Asie du Sud-Est. Le groupe a régulièrement affiché une croissance à deux chiffres et des marges attractives, et viendrait renforcer de manière significative l’activité EDP de Danone en APAC avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 300 millions d’euros pour l’année fiscale se terminant en juin 2026. L’opération serait relutive dès la première année pour la marge opérationnelle de Danone ainsi que pour le bénéfice net par action (BNPA).

Acquisition de la participation restante dans sa co-entreprise de produits laitiers frais en Australie

En complément de cette acquisition, Danone annonce également acquérir la participation restante de 49 % dans sa co-entreprise de produits laitiers frais développée en partenariat avec Saputo Dairy Australia. Grâce à ce partenariat, Danone a établi une présence solide en Australie sur le segment des yaourts fonctionnels, portée par trois marques phares : YoPRO, Activia et Ultimate.

La réalisation de ces deux opérations est soumise aux conditions suspensives usuelles, incluant l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, et devrait être finalisée au cours du deuxième semestre 2026.

Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général de Danone, a déclaré :

« Aujourd’hui marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de notre stratégie Renew. Grâce à un solide portefeuille de marques et à des produits nutritionnels sains – avec un accent particulier sur la santé intestinale et les protéines – MADE affiche un historique impressionnant de croissance rapide et rentable. Nous partageons la même conviction autour de la santé par l’alimentation et sommes ravis de les accueillir au sein de la famille Danone. Afin de renforcer encore notre flexibilité opérationnelle, nous procédons également à l’acquisition de la participation restante dans notre coentreprise de produits laitiers frais en Australie.

Ceci est une nouvelle illustration de notre stratégie Renew en action : un modèle reposant sur la croissance organique combiné à des investissements ciblés, qui renforcent notre capacité à répondre aux attentes des consommateurs pour des produits alimentaires sains. »

Amanda Butler, Directrice Générale de MADE Group, a déclaré :

« Aujourd’hui marque un tournant clé pour MADE. Guidés par notre volonté de rendre l’alimentation saine à la fois accessible et attrayante, nous sommes fiers d’avoir développé un portefeuille de marques de confiance et de produits innovants, offrant de façon constante des bénéfices supérieurs en matière de nutrition, de goût et de qualité.

Danone partage notre engagement en faveur de la santé ainsi que notre exigence en matière d’innovation, et nous nous réjouissons des perspectives qui s’ouvrent à nous. Ensemble, nous disposerons de nouvelles infrastructures, de nouvelles capacités et d’une expertise renforcée en R&D pour soutenir notre développement dans la région.

Nous sommes fiers de ce que les équipes ont construit et enthousiastes quant à la suite. »



À propos de MADE Group (www.madegroup.com)

MADE est une entreprise agroalimentaire et de boissons d’origine australienne, qui se concentre sur des produits plus sains alliant nutrition, goût et qualité. Fondée en 2005, elle s’est développée pour devenir un acteur international avec un portefeuille de premier plan couvrant les boissons fonctionnelles, les produits laitiers et les produits d’origine végétale. Son modèle intégré repose sur une expertise interne combinée à des capacités de production, afin de stimuler l’innovation et l’agilité. Présente dans toute la région Asie-Pacifique et avec une empreinte internationale en expansion, MADE poursuit sa croissance grâce à l’innovation produit et à des initiatives de développement stratégique.

À propos de Danone (www.danone.com)

Danone est une entreprise leader de l’alimentation, qui opère dans trois Catégories en forte croissance et axées sur la santé à travers les Produits Laitiers et d’Origine Végétale, les Eaux et la Nutrition Spécialisée. Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. Danone a défini sa stratégie Renew afin de restaurer croissance, compétitivité et création de valeur sur le long terme. Avec près de 90 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 27,3 milliards d'euros en 2025. Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Mizone, Oikos et Silk). Coté sur Euronext Paris et présent sur la plateforme OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classé dans les principaux indices de développement durable, dont ceux gérés par Moody’s et Sustainalytics, ainsi que MSCI ESG Indexes, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index, et Access to Nutrition Index. Danone a obtenu la certification B CorpTM au niveau mondial en 2025.

o o O o o

DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone qui comportent de nombreux risques et incertitudes. Généralement, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que « estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif », « planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont un sens similaire ou par l’utilisation de dates futures. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des prédictions concernant les activités, opérations, directions, performance et résultats futurs de Danone.

Ces déclarations comportent de nombreux risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au Document d’Enregistrement Universel de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com).

Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.

Pièce jointe