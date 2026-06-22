Automatisierung und Interoperabilität der Krankenhausapotheke: Deenova realisiert eine integrierte Plattform für das Arzneimittelmanagement am Policlinico di Milano

Mailand, June 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deenova gibt den Start der Aktivitäten zur Implementierung eines neuen integrierten Systems für die Automatisierung und Rückverfolgbarkeit des Arzneimittelmanagements bei der Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano bekannt. Das Projekt wird von einer temporären Unternehmensgemeinschaft unter der Leitung von Deenova entwickelt, an der auch Becton Dickinson Italia und GPI beteiligt sind.

Dieser Vertrag bestätigt die Position von Deenova als Vorreiter im Bereich der Interoperabilität in der Krankenhausapotheke. Seit seiner Gründung verfolgt das Unternehmen ein Modell, in dem Automatisierung, Software, Rückverfolgbarkeit, hochwertige Dienstleistungen und klinische Prozesse nicht als voneinander getrennte Komponenten, sondern als Teile eines einzigen integrierten Ökosystems fungieren. Im Mittelpunkt des Projekts steht die Integration der verschiedenen im Policlinico vorhandenen Anwendungskomponenten.

Die technologische Architektur des Projekts integriert das System BD Rowa Vmax 160 von BD für die hochverdichtete Lagerung in der Zentralapotheke, Ward Phasys von Riedl/GPI für das kontrollierte Arzneimittelmanagement in den Fachabteilungen sowie die sicheren Medikamentenschränke ALL-IN-1 Meds von Deenova für die dezentrale Lagerung und den kontrollierten Zugriff auf Arzneimittelpackungen auf den Stationen. Diese werden durch eine Middleware-Umgebung auf Basis von ORBIT, der proprietären Software von Deenova, gesteuert, die darauf ausgelegt ist, die Rückverfolgbarkeit, die Betriebskontinuität und die Patientensicherheit entlang des gesamten Medikationsprozesses zu stärken.

Das Ergebnis ist eine resiliente Krankenhausapotheke, in der die Automatisierung der Zentralapotheke, sichere Medikamentenschränke, die Kontrolle der Arzneimittel in den Stationen und die digitale Integration in einer einzigen, kohärenten Architektur für das Arzneimittelmanagement und die Rückverfolgbarkeit zusammengeführt werden.

Zur Vergabe des Auftrags erklärte Giorgio Pavesi, CEO von Deenova:

“Dieser Vertrag stärkt eine Überzeugung, die Deenova seit seiner Gründung begleitet: Interoperabilität ist kein ergänzendes Element der Automatisierung von Krankenhausapotheken, sondern ihre eigentliche ermöglichende Architektur. Erst wenn Technologien, Daten und Arbeitsabläufe wirklich miteinander verbunden sind, kann die Automatisierung ihr volles Potenzial in Bezug auf Sicherheit, Effizienz und Skalierbarkeit entfalten.”

Deenova

Seit 2004 entwickelt Deenova Lösungen in den Bereichen Mechatronik, Automatisierung und Interoperabilität für das Closed-Loop-Medication-Management und die Rückverfolgbarkeit von Medizinprodukten. Damit unterstützt das Unternehmen Gesundheitseinrichtungen bei der sicheren, effizienten und integrierten Verwaltung von Arzneimitteln, Therapien und Prozessen der Krankenhausapotheke. Weitere Informationen: www.deenova.com

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Christophe Jaffuel

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