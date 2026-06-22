Automatisation et interopérabilité de la pharmacie hospitalière : Deenova déploiera une plateforme intégrée de gestion du médicament au Policlinico di Milano

Milan, 22 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deenova annonce le lancement des activités pour la réalisation du nouveau système intégré d’automatisation et de traçabilité de la gestion des médicaments au sein de la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Le projet sera développé par le Groupement Temporaire d’Entreprises dirigé par Deenova, avec la participation de Becton Dickinson Italia et GPI.

Ce contrat confirme le positionnement de Deenova comme pionnier de l’interopérabilité dans la pharmacie hospitalière. Depuis sa création, l’entreprise promeut un modèle dans lequel automatisation, logiciels, traçabilité, services à forte valeur ajoutée et processus cliniques ne fonctionnent pas comme des composants séparés, mais comme les éléments d’un écosystème unique et intégré. Au cœur du projet se trouve l’intégration entre les différents composants applicatifs présents au Policlinico.

L’architecture technologique du projet intègre BD Rowa Vmax 160 de BD pour le stockage à haute densité dans la pharmacie centrale, Ward Phasys de Riedl/GPI pour la gestion contrôlée du médicament dans les zones départementales et les armoires sécurisées ALL-IN-1 Meds de Deenova pour le stockage décentralisé et l’accès contrôlé aux conditionnements des médicaments dans les services. Ces dernières sont pilotées par un environnement middleware basé sur ORBIT, le logiciel propriétaire de Deenova, conçu pour renforcer la traçabilité, la continuité opérationnelle et la sécurité du patient tout au long du parcours du médicament.

Le résultat est un environnement de pharmacie hospitalière résilient, dans lequel l’automatisation de la pharmacie centrale, les armoires sécurisées, le contrôle du médicament dans les services et l’intégration numérique convergent vers une architecture unique et cohérente de gestion et de traçabilité du médicament.

Commentant l’attribution du marché, Giorgio Pavesi, CEO de Deenova, a déclaré :

« Ce contrat renforce une conviction qui accompagne Deenova depuis ses débuts : l’interopérabilité n’est pas un élément accessoire de l’automatisation de la pharmacie hospitalière, mais sa véritable architecture habilitante. Ce n’est que lorsque les technologies, les données et les flux de travail sont réellement connectés que l’automatisation peut exprimer toute sa valeur en termes de sécurité, d’efficacité et d’évolutivité. »

Deenova

Depuis 2004, Deenova développe des solutions de mécatronique, d’automatisation et d’interopérabilité pour le closed-loop medication management et la traçabilité des dispositifs médicaux, en accompagnant les établissements de santé dans la gestion sûre, efficace et intégrée des médicaments, des thérapies et des processus de pharmacie hospitalière.

Pour plus d’informations : www.deenova.com

Contacts

Christophe Jaffuel

CCO

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