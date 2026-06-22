Sampo Oyj, pörssitiedote, 22.6.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 25/2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 25 (15.6.2026 - 19.6.2026) seuraavasti:

Markkina-

paikka

(MIC-koodi) Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen

osakkeiden painotettu keskihinta, euroa* Yhteenlaskettu viikoittainen

volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa* 15.6.2026 16.6.2026 17.6.2026 18.6.2026 19.6.2026 Viikko 25/2026, yhteensä AQEU Volyymi 6 763 116 2 560 2 112 - 11 551 Keskihinta 9,06 9,11 9,09 9,07 - 9,07 CEUX Volyymi 125 272 68 130 204 398 87 742 - 485 542 Keskihinta 9,07 9,11 9,09 9,05 - 9,08 TQEX Volyymi 41 273 24 549 49 981 9 816 - 125 619 Keskihinta 9,07 9,11 9,08 9,07 - 9,08 XHEL Volyymi 243 770 108 670 332 289 128 684 - 813 413 Keskihinta 9,07 9,10 9,09 9,06 - 9,08 Yhteensä, kaikki markkina-

paikat Volyymi 417 078 201 465 589 228 228 354 - 1 436 125 Keskihinta 9,07 9,11 9,09 9,06 - 9,08

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä



Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 12 989 958 Sammon A-osaketta, mikä on 0,49 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.





Sampo Oyj:n puolesta,

Morgan Stanley Co. International plc





Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta

Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja

puh. 010 516 0032





Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Tukholma

Nasdaq Kööpenhamina

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