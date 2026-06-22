Sampo Oyj, pörssitiedote, 22.6.2026 klo 8.30
Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 25/2026
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 25 (15.6.2026 - 19.6.2026) seuraavasti:
|Markkina-
paikka
(MIC-koodi)
|Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen
osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*
|Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
|15.6.2026
|16.6.2026
|17.6.2026
|18.6.2026
|19.6.2026
|Viikko 25/2026, yhteensä
|AQEU
|Volyymi
|6 763
|116
|2 560
|2 112
|-
|11 551
|Keskihinta
|9,06
|9,11
|9,09
|9,07
|-
|9,07
|CEUX
|Volyymi
|125 272
|68 130
|204 398
|87 742
|-
|485 542
|Keskihinta
|9,07
|9,11
|9,09
|9,05
|-
|9,08
|TQEX
|Volyymi
|41 273
|24 549
|49 981
|9 816
|-
|125 619
|Keskihinta
|9,07
|9,11
|9,08
|9,07
|-
|9,08
|XHEL
|Volyymi
|243 770
|108 670
|332 289
|128 684
|-
|813 413
|Keskihinta
|9,07
|9,10
|9,09
|9,06
|-
|9,08
|Yhteensä, kaikki markkina-
paikat
|Volyymi
|417 078
|201 465
|589 228
|228 354
|-
|1 436 125
|Keskihinta
|9,07
|9,11
|9,09
|9,06
|-
|9,08
* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä
Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.
Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 12 989 958 Sammon A-osaketta, mikä on 0,49 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.
Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.
Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc
Lisätiedot:
Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
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www.sampo.com
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