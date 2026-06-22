Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 25/2026

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Sampo Oyj, pörssitiedote, 22.6.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 25/2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 25 (15.6.2026 - 19.6.2026) seuraavasti:    

Markkina-
paikka
(MIC-koodi)		Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen
osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*		Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
  15.6.202616.6.202617.6.202618.6.202619.6.2026Viikko 25/2026, yhteensä
AQEUVolyymi6 7631162 5602 112-11 551
Keskihinta9,069,119,099,07-9,07
CEUXVolyymi125 27268 130204 39887 742-485 542
Keskihinta9,079,119,099,05-9,08
TQEXVolyymi41 27324 54949 9819 816-125 619
Keskihinta9,079,119,089,07-9,08
XHELVolyymi243 770108 670332 289128 684-813 413
Keskihinta9,079,109,099,06-9,08
Yhteensä, kaikki markkina-
paikat		Volyymi417 078201 465589 228228 354-1 436 125
Keskihinta9,079,119,099,06-9,08

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä               


Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 12 989 958 Sammon A-osaketta, mikä on 0,49 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.

Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc

Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com

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