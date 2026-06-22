Suspension af handel i foreningens afdelinger i forbindelse med overflytning til Investeringsforeningen IA Invest

Det meddeles hermed, at al handel med beviser i nedenfor nævnte afdelinger suspenderes fra og med mandag den 22. juni 2026 som led i overflytning fra Investeringsforeningen TOBA Investments til Investeringsforeningen IA Invest.

Afdeling ISIN-kode OMX Short name Bonds DK0061150208 TOIBO Equities DK0061150398 TOIEQT

Suspensionen forventes ophævet den 25. juni 2026, hvor afdelingerne vil have første handelsdag under Investeringsforeningen IA Invest.

I forbindelse med overflytningen skifter afdeling Equities navn til afdeling TA Globale Aktier og afdeling Bonds skifter navn til afdeling TA Globale Obligationer.

Jyske Bank A/S vil varetage funktionen som market maker for afdelingerne, når afdelingerne er overflyttet til Investeringsforeningen IA Invest.

Når afdelingerne er overflyttet til Investeringsforeningen IA Invest, vil Investeringsforeningen TOBA Investments blive afviklet, da TOBA Investments ikke længere vil bestå af nogle afdelinger.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Invest Administration A/S



Niels Erik Eberhard

Direktør