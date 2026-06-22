MADD Canada lance un appel aux Québécois et Québécoises de célébrer la Saint-Jean-Baptiste en toute sécurité

MONTRÉAL, 22 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que des milliers de Québécois et de Québécoises se préparent à célébrer la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale du Québec, MADD Canada lance un appel à tous de mettre la sécurité routière au premier plan et au cœur des festivités. Que ce soit pour assister à un concert, à un festival, à un barbecue ou à une réunion entre famille et amis, prévoir à l’avance un retour sobre et sécuritaire chez soi est l’une des mesures les plus importantes que l’on puisse prendre afin de garantir que les festivités soient joyeuses et pas tragiques. Fêtons le Québec en toute sécurité. Planifions notre retour.

Chaque année, des centaines de Canadiennes et de Canadiens sont tués et des milliers d’autres sont blessés dans des collisions liées à l’alcool, au cannabis et/ou à d’autres drogues. Ces tragédies insensées sont tout à fait évitables.

« Une seule décision de conduire avec les capacités affaiblies peut bouleverser des vies à jamais », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère, Beryl, a été tuée par un chauffard aux capacités affaiblies en 1999. « Derrière chaque collision causée par la conduite avec capacités affaiblies se cachent des victimes, des survivants et des familles qui doivent affronter une perte dévastatrice, des blessures qui bouleversent leur vie à jamais et un traumatisme profond. Planifier à l’avance un retour sobre est effectivement le meilleur moyen de profiter pleinement de La fête nationale et nous encourageons fortement les Québécois et Québécoises à le faire afin qu’aucune autre famille n’ait à subir cette peine éternelle. »

MADD Canada réitère également son appel au gouvernement du Québec afin qu’il instaure des sanctions administratives à l’encontre des conducteurs dont le taux d’alcoolémie se situe entre 0,05 % et 0,08 %. Cette mesure de sécurité routière éprouvée, est en vigueur dans toutes les autres juridictions du Canada. Le Québec est la seule province ou le seul territoire à ne pas disposer de cet outil essentiel pour prévenir la conduite avec capacités affaiblies.

Afin de garantir que tout le monde rentre chez soi en toute sécurité en cette journée de la Saint-Jean-Baptiste et tout au long de l'année, nous avons tous un rôle à jouer :

Ne jamais conduire une voiture, un bateau, un VTT ou tout autre véhicule motorisé avec les capacités affaiblies.

Ne jamais monter à bord d’une voiture avec un conducteur aux capacités affaiblies.

Toujours planifier à l’avance pour un moyen sécuritaire de rentrer à la maison.

Appeler le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.





Les personnes à la recherche d’un moyen de transport sécuritaire et fiable pour rentrer à la maison peuvent le faire en un seul clic avec Uber, l’Appli officielle de MADD Canada pour les services de covoiturage. Visitez uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes et aux survivants de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca