FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 15 au 19 juin 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 15/06/2026 au 19/06/2026

Publication du 22/06/2026

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2715/06/2026FR000007475944324,27223XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2716/06/2026FR000007475936223,95608XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2717/06/2026FR000007475946423,96767XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2718/06/2026FR000007475945123,99889XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2719/06/2026FR000007475951823,96371XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur

 		Code Identifiant

 		Nom du PSI

 		Code Identifiant PSI

 		jour/heure de la transaction

 		Code identifiant de l'instrument financier

 		Prix unitaire (unité)

 		Devise

 		Quantité achetée

 		Code identifiant marché

 		Numéro de référence de la transaction

 		Objectif du rachat

 		 
 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/06/2026 09:05:40FR000007475925EUR150XPAR1110447-4097b166FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/06/2026 09:08:50FR000007475924EUR5XPAR1110447-11521b166FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/06/2026 09:50:09FR000007475924,1EUR22XPAR1110447-13313b166FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/06/2026 10:09:06FR000007475924,1EUR73XPAR1110447-14081b166FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/06/2026 10:31:44FR000007475923,8EUR100XPAR1110447-18177b166FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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Déclaration hebdo Transactions du 15 ai 19 juin 2026
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