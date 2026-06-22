Investeringsforeningen ValueInvest Danmark – Prospekt

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark offentliggøres dags dato.

Prospektet er opdateret med oplysninger om anvendelsen af likviditetsstyringsværktøjer. Endelig er prospektet også opdateret med de vedtægter, der blev vedtaget på seneste ordinære generalforsamling.

Prospektet er vedhæftet og kan også findes på foreningens hjemmeside https://valueinvestdanmark.dk/.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard

Direktør

Attachment