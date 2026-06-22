74Software: Disclosure of transactions in own shares from June 15 to 19, 2026

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Press Release

74Software: Disclosure of transactions in own shares

Paris, June 22, 2026 – In accordance with the authorization given by the Combined General Meeting of May 19, 2026, for the implementation of a share buyback program, 74Software (LEI: 96950022O6SP7FQONJ77) declares below the purchases of its own shares (FR0011040500) from June 15 to 19, 2026:

Transaction
Day		Total Daily Volume
(number of shares)		Weighted Average Acquisition Price
(€/share) 		Transaction Amount
(€)		Market
Identification Code
18/06/20263,36937.58126,609XPAR
19/06/20261,01136.8237,230XPAR
TOTAL4,38037.41163,839 -

Details of transactions, in accordance with Article 5(2)(c) of European Regulation No 596/2014 and its delegated regulation (EU) 2016/1056, are available on page 2 and following.

Disclaimer

This document is a translation into English of an original French press release. It is not a binding document. In the event of a conflict in interpretation, reference should be made to the French version, which is the authentic text.

About 74Software

74Software is an enterprise software group founded through the combination of Axway and SBS – independently operated leaders with unique experience and capabilities to deliver mission-critical software for a data driven world. A pioneer in enterprise integration solutions for 25 years, Axway supports major brands and government agencies around the globe with its core line of MFT, B2B, API, and Financial Accounting Hub products. SBS empowers banks and financial institutions to reimagine tomorrow's digital experiences with a composable cloud-based architecture that enables deposits, lending, compliance, payments, consumer, and asset finance services and operations to be deployed worldwide. 74Software serves more than 12,000 companies, including over 1,500 financial service customers. To learn more, visit 74Software.com

Contacts - Investor Relations:

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Detailed disclosure of trading in own shares from June 15 to 19, 2026

Name of the IssuerIssuer Identification CodePSI Name PSI Identification CodeTransaction DayIdentification Code of the Financial InstrumentPriceCurrencyQuantity purchasedMarket ID codeTransaction Reference NumberPurpose of the buyback
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 11:20:40FR001104050038EUR3XPAR1129743-5889b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 12:42:14FR001104050038EUR247XPAR1129743-7425b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 12:42:14FR001104050037.9EUR10XPAR1129743-7937b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 15:31:32FR001104050038EUR400XPAR1129743-11777b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 15:31:32FR001104050037.9EUR290XPAR1129743-12033b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 15:46:20FR001104050037.8EUR350XPAR1129743-13057b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 15:46:36FR001104050037.7EUR400XPAR1129743-13569b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 15:56:07FR001104050037.6EUR250XPAR1129743-14081b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 15:57:51FR001104050037.2EUR52XPAR1129743-16129b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 15:57:51FR001104050037.2EUR35XPAR1129743-16385b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 16:30:21FR001104050037.3EUR14XPAR1129743-16897b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 16:30:21FR001104050037.3EUR64XPAR1129743-17153b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 16:30:21FR001104050037.3EUR28XPAR1129743-17409b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 16:30:21FR001104050037.3EUR19XPAR1129743-17665b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 16:30:21FR001104050037.3EUR188XPAR1129743-17921b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 16:30:21FR001104050037.3EUR43XPAR1129743-18177b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 16:30:21FR001104050037.3EUR10XPAR1129743-18433b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 16:30:21FR001104050037.3EUR53XPAR1129743-18689b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 16:30:21FR001104050037.2EUR80XPAR1129743-18945b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 16:33:04FR001104050037.2EUR333XPAR1129743-19201b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 16:33:04FR001104050037.1EUR250XPAR1129743-19713b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 17:13:31FR001104050037.3EUR53XPAR1129743-20993b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 17:13:31FR001104050037.3EUR73XPAR1129743-21249b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 17:13:31FR001104050037.3EUR124XPAR1129743-21505b169Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 09:02:04FR001104050036.9EUR88XPAR1129743-4097b170Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 09:02:10FR001104050036.9EUR112XPAR1129743-4353b170Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 12:09:57FR001104050036.8EUR99XPAR1129743-5889b170Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 12:09:57FR001104050036.8EUR51XPAR1129743-6145b170Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 12:30:49FR001104050036.7EUR184XPAR1129743-6913b170Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 13:01:26FR001104050036.7EUR10XPAR1129743-7169b170Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 13:28:12FR001104050036.7EUR1XPAR1129743-7425b170Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 16:42:28FR001104050036.9EUR228XPAR1129743-14081b170Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 16:42:51FR001104050036.9EUR22XPAR1129743-14337b170Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 17:17:07FR001104050036.8EUR140XPAR1129743-18433b170Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 17:17:07FR001104050036.8EUR71XPAR1129743-18689b170Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 17:17:07FR001104050036.7EUR5XPAR1129743-18945b170Coverage


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