74Software : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 au 19 juin 2026

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Communiqué de presse

74Software : Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le 22 juin 2026 – Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 19 mai 2026 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, 74Software (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 15 au 19 juin 2026 :

Jour de la
transaction		Volume total journalier
(nombre de titres)		Prix pondéré
moyen d'acquisition
(€/action) 		Montant des transactions
(€)		Code identifiant
marché
18/06/20263 36937,58126 609XPAR
19/06/20261 01136,8237 230XPAR
TOTAL4 38037,41163 839 -

Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2 et suivant.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 15 au 19 juin 2026

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIjour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 11:20:40FR001104050038EUR3XPAR1129743-5889b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 12:42:14FR001104050038EUR247XPAR1129743-7425b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 12:42:14FR001104050037,9EUR10XPAR1129743-7937b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 15:31:32FR001104050038EUR400XPAR1129743-11777b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 15:31:32FR001104050037,9EUR290XPAR1129743-12033b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 15:46:20FR001104050037,8EUR350XPAR1129743-13057b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 15:46:36FR001104050037,7EUR400XPAR1129743-13569b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 15:56:07FR001104050037,6EUR250XPAR1129743-14081b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 15:57:51FR001104050037,2EUR52XPAR1129743-16129b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 15:57:51FR001104050037,2EUR35XPAR1129743-16385b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 16:30:21FR001104050037,3EUR14XPAR1129743-16897b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 16:30:21FR001104050037,3EUR64XPAR1129743-17153b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 16:30:21FR001104050037,3EUR28XPAR1129743-17409b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 16:30:21FR001104050037,3EUR19XPAR1129743-17665b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 16:30:21FR001104050037,3EUR188XPAR1129743-17921b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 16:30:21FR001104050037,3EUR43XPAR1129743-18177b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 16:30:21FR001104050037,3EUR10XPAR1129743-18433b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 16:30:21FR001104050037,3EUR53XPAR1129743-18689b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 16:30:21FR001104050037,2EUR80XPAR1129743-18945b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 16:33:04FR001104050037,2EUR333XPAR1129743-19201b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 16:33:04FR001104050037,1EUR250XPAR1129743-19713b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 17:13:31FR001104050037,3EUR53XPAR1129743-20993b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 17:13:31FR001104050037,3EUR73XPAR1129743-21249b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/06/2026 17:13:31FR001104050037,3EUR124XPAR1129743-21505b169Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 09:02:04FR001104050036,9EUR88XPAR1129743-4097b170Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 09:02:10FR001104050036,9EUR112XPAR1129743-4353b170Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 12:09:57FR001104050036,8EUR99XPAR1129743-5889b170Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 12:09:57FR001104050036,8EUR51XPAR1129743-6145b170Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 12:30:49FR001104050036,7EUR184XPAR1129743-6913b170Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 13:01:26FR001104050036,7EUR10XPAR1129743-7169b170Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 13:28:12FR001104050036,7EUR1XPAR1129743-7425b170Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 16:42:28FR001104050036,9EUR228XPAR1129743-14081b170Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 16:42:51FR001104050036,9EUR22XPAR1129743-14337b170Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 17:17:07FR001104050036,8EUR140XPAR1129743-18433b170Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 17:17:07FR001104050036,8EUR71XPAR1129743-18689b170Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/06/2026 17:17:07FR001104050036,7EUR5XPAR1129743-18945b170Couverture


Pièce jointe


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