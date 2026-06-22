FIPP : Communiqué de mise à disposition du rapport sur le gouvernement d'entreprise

F I P P

Société Anonyme au capital de 15 000 000 €

55 Rue Pierre Charron - 75008 Paris

542 047 212 RCS PARIS

Tél : 01 56 52 45 00

Paris, le 22 juin 2026

Communiqué de mise à disposition

du rapport du Conseil d’Administration

sur le gouvernement d’entreprise

pour l’exercice clos le 31 décembre 2025

La Société annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise pour l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse http://www.f-i-p-p.com/ dans la rubrique "informations réglementées".

Pièce jointe