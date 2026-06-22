FIPP : Communiqué de mise à disposition du rapport sur le gouvernement d'entreprise

F I P P
Société Anonyme au capital de 15 000 000 €
55 Rue Pierre Charron - 75008 Paris
542 047 212 RCS PARIS
Tél : 01 56 52 45 00
Paris, le 22 juin 2026
Communiqué de mise à disposition
du rapport du Conseil d’Administration
sur le gouvernement d’entreprise
pour l’exercice clos le 31 décembre 2025
La Société annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise pour l’exercice clos le 31 décembre 2025.
Le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse http://www.f-i-p-p.com/ dans la rubrique "informations réglementées".
Pièce jointe