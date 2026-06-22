Quatre ans. Une seule source de confiance : les Canadiens nomment à nouveau MétéoMédia/The Weather Network la source d’information la plus digne de confiance au Canada

MONTRÉAL, 22 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Certaines choses changent au fil des saisons. La confiance des Canadiens envers MétéoMédia / The Weather Network , elle, demeure inébranlable.

Pour une quatrième année consécutive, MétéoMédia/The Weather Network a été désignée comme la source d’information la plus digne de confiance au Canada dans le cadre de l’étude annuelle Trust in Media de Pollara, reflétant une relation de confiance bâtie au fil des prévisions, des alertes météorologiques et des saisons que les Canadiens traversent ensemble.

« Être en tête du classement pendant quatre années consécutives témoigne de l’engagement quotidien de nos équipes à fournir des informations météorologiques exactes et fiables sur lesquelles les gens peuvent compter », a déclaré Maureen Rogers, présidente et chef de la direction de Pelmorex. « Je suis extrêmement reconnaissante envers nos équipes ainsi qu’envers les Canadiens qui continuent de nous accorder leur confiance. »

*Veuillez noter que cette étude a été réalisée uniquement en anglais, donc les graphiques ne sont pas disponibles en français.

Une quatrième année consécutive au sommet de la confiance

MétéoMédia/The Weather Network demeure la source d’information la plus digne de confiance au Canada

Avec une hausse de 5 points par rapport à 2025

78 % des Canadiens considèrent MétéoMédia/The Weather Network comme une source digne de confiance, ce qui la place au premier rang parmi tous les médias nationaux

Les principaux concurrents suivent derrière : CBC/Radio-Canada (71 %), CTV News (68 %) et Global News (65 %)



Une confiance renouvelée saison après saison

Au cours des quatre dernières années, les Canadiens ont été confrontés à de nombreux phénomènes météorologiques extrêmes, notamment des feux de forêt, des inondations, des tempêtes violentes, des vagues de chaleur et des conditions hivernales difficiles. Tout au long de cette période, MétéoMédia/The Weather Network est demeurée une source d’information de confiance, aidant les citoyens à prendre des décisions éclairées pour eux-mêmes, leur famille et leur communauté.

Un environnement de confiance pour les Canadiens et les marques

La confiance est essentielle, non seulement pour les auditoires, mais aussi pour les organisations qui souhaitent établir des liens significatifs avec les Canadiens.

Avec une audience de plus de 40 millions de Canadiens chaque mois, MétéoMédia/The Weather Network offre aux annonceurs un environnement de qualité, sécuritaire pour les marques, soutenu par l’un des plus hauts niveaux de confiance dans le paysage médiatique canadien.

« La confiance est l’un des atouts les plus précieux qu’une marque médiatique puisse acquérir », a déclaré Simon Jennings, chef des revenus de Pelmorex. « Pour les annonceurs, cela signifie que leurs messages sont diffusés aux côtés d’un contenu auquel les Canadiens font activement confiance et sur lequel ils comptent. C’est une base solide pour créer des liens significatifs avec les auditoires. »

En tant qu’entreprise fièrement canadienne, Pelmorex demeure engagée à fournir les informations météorologiques, les analyses et les alertes dont les Canadiens dépendent chaque jour, peu importe la saison.

Consultez les résultats complets de l’étude annuelle Trust in Media de Pollara ici .

To arrange an interview, please contact:

Madelaine Lapointe

mediainquiry@pelmorex.com

À propos de Pelmorex Corp.

Pelmorex est l’entreprise derrière les marques météo bien connues et dignes de confiance : MétéoMédia, The Weather Network, Eltiempo.es, Clima et Otempo.pt. Sa mission est de fournir des prévisions météorologiques rapides et précises, des informations personnalisées et des alertes météo essentielles, permettant aux personnes, aux communautés et aux entreprises du monde entier de prendre des décisions éclairées face à l’évolution des conditions météorologiques. Cette expertise centrale est étendue par Pelmorex Weather Source, sa division entreprise, qui aide les entreprises à transformer les incertitudes liées à la météo en avantages stratégiques. Pelmorex est également un partenaire clé en matière de sécurité publique et exploite le Système national d’agrégation et de diffusion d’alertes du Canada, qui fait partie du système d’alertes d’urgence En Alerte.

Pour en savoir plus, visitez pelmorex.com et suivez-nous sur LinkedIn.

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