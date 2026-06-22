Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 19 juin 2026

 | Source: WENDEL WENDEL

RACHAT D’ACTIONS – 22 JUIN 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 21 mai 2026.

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 15 au 19 juin 2026 :

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché (MIC Code)
WENDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		969500M98ZMIZYJD5O34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		15/06/2026FR0000121204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		1 02085,9449AQEU
15/06/20269 07585,9224XPAR
15/06/20266 72885,9617CEUX
15/06/2026 86185,9777TQEX
16/06/20269 09585,0029XPAR
16/06/20266 61385,0012CEUX
16/06/2026 86084,9638TQEX
16/06/20261 00785,0400AQEU
17/06/20269 05684,8871XPAR
17/06/20266 53184,9221CEUX
17/06/2026 85084,9385TQEX
17/06/20261 00684,8786AQEU
18/06/20268 94484,3925XPAR
18/06/20266 44084,4421CEUX
18/06/2026 83184,4160TQEX
18/06/20261 01284,4235AQEU
19/06/20266 25083,8737CEUX
19/06/20268 83984,0378XPAR
19/06/2026 79783,9127TQEX
19/06/2026 97783,8603AQEU
   TOTAL86 79284,8544 

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

        

        

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