Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 19 juin 2026

RACHAT D’ACTIONS – 22 JUIN 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 21 mai 2026.

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 15 au 19 juin 2026 :

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché (MIC Code) WENDEL











































































969500M98ZMIZYJD5O34











































































15/06/2026 FR0000121204











































































1 020 85,9449 AQEU 15/06/2026 9 075 85,9224 XPAR 15/06/2026 6 728 85,9617 CEUX 15/06/2026 861 85,9777 TQEX 16/06/2026 9 095 85,0029 XPAR 16/06/2026 6 613 85,0012 CEUX 16/06/2026 860 84,9638 TQEX 16/06/2026 1 007 85,0400 AQEU 17/06/2026 9 056 84,8871 XPAR 17/06/2026 6 531 84,9221 CEUX 17/06/2026 850 84,9385 TQEX 17/06/2026 1 006 84,8786 AQEU 18/06/2026 8 944 84,3925 XPAR 18/06/2026 6 440 84,4421 CEUX 18/06/2026 831 84,4160 TQEX 18/06/2026 1 012 84,4235 AQEU 19/06/2026 6 250 83,8737 CEUX 19/06/2026 8 839 84,0378 XPAR 19/06/2026 797 83,9127 TQEX 19/06/2026 977 83,8603 AQEU TOTAL 86 792 84,8544

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

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