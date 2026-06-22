Bouygues : Déclaration des transactions sur actions propres

 | Source: BOUYGUES BOUYGUES

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Déclaration des transactions sur actions propres
 Paris, le 22/06/26

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées les 15, 16, 17, 18 et 19 juin 2026.
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale le 23 avril 2026

I.      Présentation agrégée

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
BOUYGUES SA969500MOCLNQFNZN0D6315/06/2026FR000012050357 20050,7216XPAR
BOUYGUES SA969500MOCLNQFNZN0D6316/06/2026FR000012050357 00050,6172XPAR
BOUYGUES SA969500MOCLNQFNZN0D6317/06/2026FR000012050390 00050,1963XPAR
BOUYGUES SA969500MOCLNQFNZN0D6318/06/2026FR000012050391 00050,4107XPAR
BOUYGUES SA969500MOCLNQFNZN0D6318/06/2026FR0000120503129 00050,2213XPAR

II.      Présentation détaillée


https://www.bouygues.com/app/uploads/2026/06/2026-06-22-declaration-agregee-et-detaillee-des-operations-realisees-par-BOUYGUES-sur-ses-propres-titres.xlsx


BOUYGUES SA
Société anonyme au capital de 385 323 631 €
Siège social : 32, avenue Hoche - 75008 PARIS
572 015 246 RCS Paris - I.E. FR 29 572 015 246

Pièce jointe


Attachments

01_Déclarations des transactions sur actions propres_22_06_2026
GlobeNewswire

Recommended Reading

 