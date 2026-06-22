Bouygues : Déclaration des transactions sur actions propres

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le 22/06/26

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées les 15, 16, 17, 18 et 19 juin 2026.

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale le 23 avril 2026

I. Présentation agrégée





Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché BOUYGUES SA 969500MOCLNQFNZN0D63 15/06/2026 FR0000120503 57 200 50,7216 XPAR BOUYGUES SA 969500MOCLNQFNZN0D63 16/06/2026 FR0000120503 57 000 50,6172 XPAR BOUYGUES SA 969500MOCLNQFNZN0D63 17/06/2026 FR0000120503 90 000 50,1963 XPAR BOUYGUES SA 969500MOCLNQFNZN0D63 18/06/2026 FR0000120503 91 000 50,4107 XPAR BOUYGUES SA 969500MOCLNQFNZN0D63 18/06/2026 FR0000120503 129 000 50,2213 XPAR

II. Présentation détaillée





https://www.bouygues.com/app/uploads/2026/06/2026-06-22-declaration-agregee-et-detaillee-des-operations-realisees-par-BOUYGUES-sur-ses-propres-titres.xlsx







BOUYGUES SA

Société anonyme au capital de 385 323 631 €

Siège social : 32, avenue Hoche - 75008 PARIS

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Pièce jointe