Crédit Agricole d'Ile-de-France : Honoraires 2025 des Commissaires aux comptes

Publicité des honoraires des commissaires aux comptes

(pour la Caisse Régionale d'Ile-de-France, comptes sociaux, comptes consolidés et informations en matière de durabilité)

En milliers d'euros 2025 2024 % N % N-1 Audit : . Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés (1) 343 321 90% 90% . Missions accessoires 39 37 10% 10% Sous-Total 382 358 85% 82% Autres prestations : . Juridique, fiscal et social . Technologie de l'information . Audit interne . CSRD 70 80 100% 100% . Autres : à préciser si > à 10 % des honoraires d'audit Sous-Total 70 80 15% 18% TOTAL 452 438 100% 100%





(1) Y compris les prestations d'experts indépendants ou du réseau à la demande des commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes.





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