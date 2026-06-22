Crédit Agricole d'Ile-de-France : Honoraires 2025 des Commissaires aux comptes

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Publicité des honoraires des commissaires aux comptes

(pour la Caisse Régionale d'Ile-de-France, comptes sociaux, comptes consolidés et informations en matière de durabilité)

 

En milliers d'euros 
 20252024% N% N-1
Audit :    
. Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés (1)34332190%90%
. Missions accessoires393710%10%
Sous-Total38235885%82%
Autres prestations :    
. Juridique, fiscal et social    
. Technologie de l'information    
. Audit interne    
. CSRD7080100%100%
. Autres : à préciser si > à 10 % des honoraires d'audit    
Sous-Total708015%18%
TOTAL452438100%100%


(1)  Y compris les prestations d'experts indépendants ou du réseau à la demande des commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes.


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