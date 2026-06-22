Crédit Agricole d'Ile-de-France : Honoraires 2025 des Commissaires aux comptes

Publicité des honoraires des commissaires aux comptes
(pour la Caisse Régionale d'Ile-de-France, comptes sociaux, comptes consolidés et informations en matière de durabilité)
|En milliers d'euros
|2025
|2024
|% N
|% N-1
|Audit :
|. Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés (1)
|343
|321
|90%
|90%
|. Missions accessoires
|39
|37
|10%
|10%
|Sous-Total
|382
|358
|85%
|82%
|Autres prestations :
|. Juridique, fiscal et social
|. Technologie de l'information
|. Audit interne
|. CSRD
|70
|80
|100%
|100%
|. Autres : à préciser si > à 10 % des honoraires d'audit
|Sous-Total
|70
|80
|15%
|18%
|TOTAL
|452
|438
|100%
|100%
(1) Y compris les prestations d'experts indépendants ou du réseau à la demande des commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes.
Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur ca-paris.com, rubrique "Finance / Informations réglementées" (accès gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l'opérateur).
Contact : communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr
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