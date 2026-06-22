IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 25 - 2026

 | Source: Ipsen Pharma Ipsen Pharma

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 juin au 19 juin 2026
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1115/06/2026FR00102591509 000157,2128XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1116/06/2026FR00102591503 500156,2266XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1117/06/2026FR00102591501 743156,5375XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1118/06/2026FR00102591509 931155,4675XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1119/06/2026FR00102591503 931155,6026XPAR
   TOTAL28 105156,2062 

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