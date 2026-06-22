IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 25 - 2026

Présentation agrégée par jour et par marché
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 juin au 19 juin 2026
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|15/06/2026
|FR0010259150
|9 000
|157,2128
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|16/06/2026
|FR0010259150
|3 500
|156,2266
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|17/06/2026
|FR0010259150
|1 743
|156,5375
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|18/06/2026
|FR0010259150
|9 931
|155,4675
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|19/06/2026
|FR0010259150
|3 931
|155,6026
|XPAR
|TOTAL
|28 105
|156,2062
Pièce jointe