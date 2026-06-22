LECTRA : Programme de rachat d’actions - Déclaration agrégée des transactions sur actions propres réalisées du 15 au 19 juin 2026

Programme de rachat d’actions



Déclaration agrégée des transactions sur actions propres

réalisées du 15 au 19 juin 2026

Paris, le 22 juin 2026,

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l'Assemblée générale mixte du 29 avril 2026 pour opérer sur ses actions, Lectra SA (LEI : 9695000KWQEBUDT6IO19) déclare ci-après les transactions sur ses actions propres (LSS - FR0000065484), réalisées du 15 juin au 19 juin 2026 par un prestataire de services d'investissement dans le cadre du mandat annoncé le 5 mai 2026, conformément à la réglementation applicable :

Nom de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) Marché

(MIC Code) LECTRA 15/06/2026 FR0000065484 13 900 16,7772 XPAR LECTRA 15/06/2026 FR0000065484 9 923 16,7512 CEUX LECTRA 15/06/2026 FR0000065484 1 999 16,7341 AQEU LECTRA 15/06/2026 FR0000065484 1 118 16,7210 TQEX LECTRA 16/06/2026 FR0000065484 11 699 16,8577 XPAR LECTRA 16/06/2026 FR0000065484 9 552 16,8353 CEUX LECTRA 16/06/2026 FR0000065484 1 972 16,8230 AQEU LECTRA 16/06/2026 FR0000065484 1 081 16,8366 TQEX LECTRA 17/06/2026 FR0000065484 11 481 16,8238 XPAR LECTRA 17/06/2026 FR0000065484 9 726 16,7479 CEUX LECTRA 17/06/2026 FR0000065484 1 137 16,7641 TQEX LECTRA 17/06/2026 FR0000065484 2 002 16,7299 AQEU LECTRA 18/06/2026 FR0000065484 10 985 16,4855 XPAR LECTRA 18/06/2026 FR0000065484 8 494 16,4963 CEUX LECTRA 18/06/2026 FR0000065484 1 925 16,4992 AQEU LECTRA 18/06/2026 FR0000065484 1 103 16,4909 TQEX LECTRA 19/06/2026 FR0000065484 11 192 16,7982 XPAR LECTRA 19/06/2026 FR0000065484 8 653 16,7687 CEUX LECTRA 19/06/2026 FR0000065484 1 892 16,7732 AQEU LECTRA 19/06/2026 FR0000065484 1 124 16,7856 TQEX TOTAL 120 958 16,7367





A propos de Lectra

A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets. Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 2800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients. Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffres d’affaires SaaS. L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150.

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