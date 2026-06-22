CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S25-2026

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 22 juin 2026

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 31 mars 2026.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 15/06/2026 FR0000044323 0 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 16/06/2026 FR0000044323 0 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 17/06/2026 FR0000044323 0 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 18/06/2026 FR0000044323 0 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 19/06/2026 FR0000044323 0 XPAR

Pièce jointe