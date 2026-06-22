Air Canada se réjouit de la ratification de deux nouvelles conventions collectives avec ses employés de bureau et des Finances

Trois ententes de principe distinctes touchant plus de 11 000 employés de bureau, des Finances, de la Maintenance et des Opérations côté piste – Aéroports ont été conclues le 12 juin et annoncées précédemment

Deux de ces ententes ont été ratifiées : la ratification de la troisième entente est en cours

MONTRÉAL, 22 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les employés d’Air Canada représentés par l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale (AIMTA) ont voté sur deux des trois ententes de principe conclues le 12 juin 2026. L’AIMTA a annoncé que ces deux ententes de principe, qui touchent 170 employés des Finances et 115 employés de bureau à Air Canada, ont été ratifiées. La ratification pour la troisième entente de principe est en cours. Elle concerne le reste de l’effectif, soit environ 11 000 employés de la Maintenance, des Opérations côté piste – Aéroports, du Fret et du Service cabine.

L’AIMTA représente, dans le cadre de trois conventions collectives distinctes, plus de 11 000 employés d’Air Canada : employés de bureau, de la Maintenance, du Service cabine et des Opérations côté piste – Aéroports, du Fret et des Finances.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’excursions, ainsi qu’un éventail d’activités et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada.



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