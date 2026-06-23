Stingray annonce un retard dans le dépôt de ses états financiers audités et demande volontairement le prononcé d’une interdiction d’opérations limitée aux dirigeants

MONTRÉAL, 22 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY) (« Stingray » ou la « Société ») annonce qu’il y aura un retard dans le dépôt de ses états financiers consolidés audités pour l’exercice clos le 31 mars 2026, du rapport de gestion s’y rapportant ainsi que des attestations du chef de la direction et du chef de la direction financière concernant ceux-ci (collectivement, l’« Information à fournir »), qui doivent être déposés au plus tard le 29 juin 2026 (la « Date limite de dépôt ») conformément à la législation en valeurs mobilières applicable. Ce retard est dû au fait que l’auditeur de Stingray n’a pas terminé le travail requis pour conclure l’audit. Stingray comprend que le retard imprévu dans le travail requis pour terminer l’audit de ses états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 mars 2026 est en grande partie attribuable à l’intégration complexe des acquisitions réalisées au cours de cet exercice (y compris celle de TuneIn Holdings, Inc.).

Stingray a volontairement demandé le prononcé d’une interdiction d’opérations limitée aux dirigeants aux termes de l’Instruction générale 12-203 (l’« IG ») en attendant le dépôt de l’Information à fournir sur SEDAR+. Stingray est convaincue que l’Information à fournir sera déposée dès qu’elle sera prête, ce qui est prévu au plus tard le 29 août 2026. L’interdiction d’opérations limitée aux dirigeants devrait être imposée à son chef de la direction, à son chef de la direction financière et potentiellement à certains membres de son conseil d’administration, plutôt que de s’appliquer à l’ensemble des opérations sur les titres de Stingray. De façon générale, cette interdiction n’empêchera pas d’autres personnes d’effectuer des opérations sur les titres de Stingray d’ici le dépôt de l’Information à fournir sur SEDAR+.

Stingray a l’intention de respecter les dispositions des lignes directrices sur l’information de remplacement prévues dans l’IG tant qu’elle continuera de manquer à son obligation, y compris la publication toutes les deux semaines d’un rapport sur la situation, au besoin, publié sous la forme d’un communiqué.

Il n’existe aucune information importante concernant les affaires de Stingray qui n’ait pas déjà été rendue publique.

À propos de Stingray

Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY), la plus importante société de diffusion numérique sur plateformes connectées au monde, offre un contenu audio et vidéo de qualité inégalée aux consommateurs du monde entier. Pionnière de la diffusion et de la distribution multiplateformes, Stingray propose un vaste portefeuille de contenu numérique qui comprend des milliers de stations audio en direct et de radio, des chaînes télévisées consacrées à la musique, aux concerts et aux documentaires musicaux, des produits de karaoké ainsi que des chaînes d’ambiance et de bien-être. Ses services sont accessibles sur les téléviseurs connectés, les haut-parleurs intelligents, les appareils mobiles, les voitures connectées ainsi que dans les commerces de détail. Atteignant des centaines de millions de consommateurs chaque mois, les produits de Stingray offrent une portée publicitaire exceptionnelle, qui permet aux marques de s’adresser à un public engagé partout dans le monde. Propriétaire de plusieurs marques de renommée mondiale, dont TuneIn, Singing Machine, Stingray Karaoke et Qello Concerts, Stingray doit son succès à son équipe internationale comptant plus de 1 000 employés. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective, au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Cette information prospective comprend, sans limitation, les énoncés concernant la date de dépôt prévue de l’Information à fournir, ainsi que les énoncés concernant la date prévue de la levée de l’interdiction. Bien que la Société estime que les attentes indiquées dans l’information prospective sont raisonnables, cette information comporte des risques et des incertitudes et est fondée sur les renseignements dont la Société dispose à l’heure actuelle. De par sa nature, cette information est assujettie à des risques et incertitudes inhérents qui peuvent être d’ordre général ou particulier. Divers facteurs importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Stingray, ont une incidence sur les activités, la performance et les résultats de Stingray et de son entreprise et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées dans l’information prospective. On reconnaît l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pouvoir », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « planifier », « croire », « continuer » et d’autres expressions semblables ou la forme négative de ces expressions, ainsi qu’à l’utilisation du futur et du conditionnel, y compris les renvois à des hypothèses. Toutefois, il est à noter que l’information prospective ne contient pas toujours ces mots ou expressions. Des renseignements supplémentaires sur les risques et incertitudes qui ont une incidence sur les activités de Stingray figurent sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Stingray pour l’exercice clos le 31 mars 2025, que l’on peut consulter sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca. Par conséquent, toute l’information prospective figurant dans les présentes est visée par la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats ou les événements auxquels Stingray s’attend se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les incidences ou les effets prévus sur l’entreprise, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, l’information prospective figurant dans les présentes est donnée en date des présentes, et Stingray ne s’engage nullement à la mettre à jour ou à la modifier, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf dans la mesure où la législation applicable l’exige.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mathieu Péloquin, CPA

Vice-président principal, Marketing et communications

Groupe Stingray Inc.

514-664-1244, poste 2362

mpeloquin@stingray.com