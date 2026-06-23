Communiqué de presse : Wayrilz de Sanofi a été approuvé au Japon pour traiter la thrombocytopénie immunitaire

Wayrilz de Sanofi a été approuvé au Japon pour traiter la thrombocytopénie immunitaire



Wayrilz est un inhibiteur de la BTK qui agit par modulation multi-immune pour aider à traiter les causes sous-jacentes de la thrombocytopénie immunitaire (TPI)

L’approbation repose sur l’étude de phase 3 LUNA 3 qui a démontré une réponse plaquettaire rapide et durable ainsi qu’une amélioration d’autres symptômes

La TPI est une maladie rare caractérisée par un dérèglement immunitaire complexe, entraînant une baisse du nombre de plaquettes, des saignements et une diminution de la qualité de vie





Paris, 23 juin 2026. Le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être du Japon a accordé une autorisation de mise sur le marché et de fabrication à Wayrilz (rilzabrutinib), un nouvel inhibiteur oral réversible de la tyrosine kinase de Bruton (iBTK), pour le traitement de la thrombocytopénie immunitaire (TPI) persistante ou chronique chez les patients qui ne répondent pas suffisamment à d’autres traitements ou chez qui la tolérabilité est considérée comme problématique. Wayrilz peut contribuer à traiter les causes sous-jacentes de la maladie grâce à une modulation multi-immune ciblant des voies clés du système immunitaire.

L’approbation de l’UE de Wayrilz repose sur l’étude pivot de phase 3 LUNA 3 (identifiant d’étude clinique : NCT04562766 ), dans laquelle Wayrilz a répondu aux critères d’évaluation principaux et secondaires, montrant un effet positif sur le maintien du taux de plaquettes et sur d’autres symptômes.

« Pour les patients atteints de TPI, il est extrêmement important d’atteindre une numération plaquettaire proche de la normale et de vivre sans se soucier des saignements. De plus, ces dernières années, il y a eu un intérêt croissant pour d’autres symptômes associés au TPI comme la fatigue », commente le Dr Hisashi Kato, PhD, du département de transfusion sanguine et de thérapie cellulaire de l’Hôpital de l’Université d’Osaka, à Suita, au Japon. « Wayrilz est un nouvel iBTK qui agit par modulation multi-immune pour aider à traiter la cause première de la physiopathologie du TPI. Nous nous attendons à ce que ce traitement devienne une nouvelle option thérapeutique susceptible d’aider les patients dans la prise en charge de leur maladie, notamment en améliorant non seulement le nombre de plaquettes, mais aussi leur qualité de vie. »

« Même avec les traitements existants, les personnes atteintes de thrombocytopénie immunitaire qui continuent à présenter des symptômes sont confrontées à un grand besoin non satisfait », explique Manuela Buxo, vice-présidente exécutive et directrice mondiale des soins spécialisés chez Sanofi. « Grâce à son mécanisme d’action différencié, Wayrilz facilite une modulation multi-immune pour traiter la physiopathologie sous-jacente de la TPI et offre un nouvel espoir aux patients qui n’ont pas répondu à un traitement antérieur. Cette étape clé souligne l’engagement de Sanofi à proposer des options de traitement innovantes aux patients atteints de maladies rares à travers le monde. »

L’étude de phase 3 LUNA 3 a évalué l’efficacité et la sécurité d’emploi de Wayrilz comparativement au placebo chez des adultes (n = 202) atteints de TPI persistante ou chronique. Les patients ayant obtenu une réponse en termes de numération plaquettaire à 12 semaines pouvaient poursuivre la période en double insu de 24 semaines (64 % des patients dans le groupe Wayrilz contre 32 % dans le groupe placebo). Les patients traités par Wayrilz ont présenté les résultats suivants comparativement aux patients sous placebo :

Réponse plaquettaire durable statistiquement significative à la Semaine 25 (23 % des patients du groupe Wayrilz contre 0 % dans le groupe placebo ; p < 0,0001)

Délai plus court jusqu’à la première réponse plaquettaire (36 jours dans le bras Wayrilz contre objectif non atteint dans le bras placebo ; p < 0,0001)

Durée de réponse plaquettaire plus longue (moyenne des moindres carrés de 7 semaines dans le groupe Wayrilz contre 0,7 semaine dans le groupe placebo)





Les patients traités par Wayrilz ont rapporté une amélioration globale de 10,6 points dans le domaine de la qualité de vie globale, contre une augmentation de 2,3 points dans le groupe placebo, selon le questionnaire d’évaluation de la thrombocytopénie immunitaire par les patients (Immune Thrombocytopenia Patient Assessment Questionnaire), un outil clinique conçu pour évaluer les symptômes et les impacts de la TPI. Les résultats de cette analyse sont descriptifs et l’étude n’était pas conçue pour en démontrer la signification statistique.

Les effets indésirables les plus fréquents (incidence ≥ 10 %) étaient la diarrhée, les nausées, les maux de tête, les douleurs abdominales et la COVID-19.

Le Wayrilz est étudié dans plusieurs autres maladies rares, y compris la maladie liée à IgG4 (IgG4-RD), l’anémie hémolytique auto-immune chaude (AHAIc) et la drépanocytose. Ces indications supplémentaires sont actuellement à l’étude et n’ont pas été approuvées par les autorités réglementaires. Le Japon a désigné Wayrilz comme médicament orphelin de Wayrilz pour le TPI, l’IgG4-RD et l’AHAIc.

À propos de la TPI

La thrombocytopénie immunitaire (TPI) est une maladie caractérisée par un dérèglement immunitaire complexe entraînant une faible numération plaquettaire (< 100 000/μL), à l’origine de divers symptômes hémorragiques et d’un risque élevé de thromboembolie. Au-delà des ecchymoses et des saignements, pouvant inclure des épisodes potentiellement mortels comme une hémorragie intracrânienne, les personnes vivant avec un TPI peuvent également présenter une diminution de leur qualité de vie, notamment une fatigue physique et des troubles cognitifs.

À propos de Wayrilz

Le Wayrilz (rilzabrutinib) est un nouvel inhibiteur covalent réversible de la BTK, administré par voie orale, qui pourrait constituer un nouveau médicament efficace pour plusieurs maladies rares à médiation immunitaire ou inflammatoires, en agissant pour rétablir l’équilibre immunitaire via une modulation multi-immunitaire. L’enzyme BTK, exprimée dans les cellules B, les macrophages et d’autres cellules immunitaires innées, joue un rôle essentiel dans les différents processus pathologiques à médiation immunitaire et les voies inflammatoires. Grâce à l’application de la technologie TAILORED COVALENCY®, le Wayrilz peut inhiber la cible BTK de façon sélective. Wayrilz est maintenant approuvé pour le traitement de la TPI aux États-Unis, dans l’UE, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et au Japon.

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