Nicox et Vester Finance signent une convention d’avance en compte courant d’actionnaire en support des activités stratégiques de la Société

Convention d’avance en compte courant d’actionnaire pour un montant maximum de 6 millions d’euros sur trois ans

La Société dispose actuellement d’une trésorerie solide et cette opération actionnariale apporte de la flexibilité supplémentaire pour soutenir ses activités stratégiques Aucune obligation de tirage pour Nicox et dilution potentielle maximale plafonnée

En cas de tirage, les prêts sont remboursables en actions nouvelles ou en numéraire. En cas de tirage du montant maximal, un remboursement intégral en action représenterait jusqu’à 16% du capital de la Société. 23 juin 2026 – publication à 7H30

Sophia Antipolis, France







Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui la mise en place d’une convention d’avance en compte courant d’actionnaire avec Vester Finance, remboursable en actions nouvelles ou en numéraire. Aucune avance n’a été effectuée au titre de cette structure de financement à la date du présent communiqué, et Nicox n’a aucune obligation de procéder à un tirage de quelque montant que ce soit. Sans ce financement optionnel, la Société estime que son horizon de trésorerie reste au-delà de 2027 comme précédemment publié le 30 avril 2026.







« Après avoir adapté notre structure à nos activités actuelles, nous prévoyons que nos coûts opérationnels seront couverts au-delà de 2027. Cela est rendu possible grâce aux paiements d’étapes et aux revenus récurrents sur les ventes attendues de NCX 470. Cela nous place dans une position privilégiée alors que nous examinons de futures opportunités stratégiques pour la Société. Afin d’apporter davantage de flexibilité dans ces discussions stratégiques, nous sommes heureux d’avoir obtenu le soutien de notre actionnaire et partenaire financier de longue date, Vester Finance, par le biais d’une convention d’avance en compte courant d’actionnaire pouvant atteindre 6 millions d’euros. » a déclaré Gavin Spencer, Directeur Général de Nicox. « Alors que nous poursuivons simultanément le dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché pour NCX 470, attendu cet été, et les activités sur la création de valeur future pour la Société, cette structure de financement nous offre, si nécessaire, un accès à des ressources supplémentaires avec un partenaire de confiance, sur une base non dilutive ou avec une dilution plafonnée. »















Prochaines étapes clés



Dépôt de NDA pour NCX 470 aux Etats-Unis : prévu pour l’été 2026

prévu pour l’été 2026 Dépôt de NDA pour NCX 470 en Chine : prévu peu de temps après le dépôt aux Etats-Unis.

prévu peu de temps après le dépôt aux Etats-Unis. Programme clinique de Phase 3 pour NCX 470 au Japon : initié à l’été 2025.



Principaux termes de l’avance en compte courant







Conformément aux termes de la convention signée le 22 juin 2026, Vester Finance est engagé à consentir à la Société des avances en compte courant dans la limite de 6,0 millions d’euros sur une période de 36 mois, sous réserve de certaines conditions contractuelles usuelles, au taux d’intérêt de 7,0% par an payé in fine. La Société pourra, sous certaines conditions usuelles, demander des avances pouvant aller jusqu’à 0,5 million d’euros chacune, à sa discrétion. Les avances pourront être remboursées soit à tout moment par voie de souscription d’actions nouvelles de la Société, dans les limites de l’autorisation accordée par la 13ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la Société du 27 juin 2025 (l’« Assemblée Générale ») et dans le respect des règles de marché applicables, soit en numéraire 18 mois après leur mise à disposition, et au plus tard à l’échéance du contrat. La Société pourra également, sous certaines conditions, procéder à sa discrétion au remboursement anticipé en numéraire des avances. Le taux d’intérêt ne s’appliquerait que dans l’hypothèse d’un remboursement en numéraire.







En cas de remboursement en actions, de nouvelles actions seront émises sur la base du prix moyen du cours de bourse précédant chaque émission1, assorti d’une décote maximale de 6,5%, sous réserve des règles de fixation du prix et des plafonds approuvés par l’Assemblée Générale2, dans la limite de 15 000 000 d’actions nouvelles de la Société3, représentant au maximum 16% de son capital social au 31 mai 2026. Dans l’hypothèse où la Société utiliserait l’intégralité de ce financement, Vester détiendrait 14,5% du capital social de la Société sur une base non diluée et 11,3% sur une base diluée. A la connaissance de la Société, aucun actionnaire ne détient plus de 5% du capital social. La Société n’a aucune obligation d’utiliser cette structure de financement. Une fois une avance tirée et remboursée, la Société aura la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment et sans frais.







Cette opération a été décidée par le Directeur Général agissant sur délégation du Conseil d’Administration de la Société, faisant lui-même usage de la délégation qui lui a été consentie par la 13ème résolution de l’Assemblée Générale4 afin de donner à Vester Finance le droit de souscrire un maximum de 15 000 000 actions nouvelles dans les conditions décrites dans le présent communiqué. La présente opération ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), sur le fondement de l’article 1er du Règlement (UE) 2017/1129 tel que modifié (Règlement Prospectus) ni au dépôt auprès de l’AMF d’un document contenant les informations prévues à l’annexe IX du Règlement Prospectus. Le nombre d’actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera l’objet d’une communication sur le site Internet de la Société.







Impact théorique de l’opération







Dans l’hypothèse de l’émission de l’intégralité des 15 000 000 actions nouvelles, le capital social de la Société s’élèverait à 1 087 625,06 euros, divisé en 108 762 506 actions ordinaires d’une valeur nominale unitaire de 0,01 euros. Un actionnaire détenant 1,00% du capital de la Société avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,86% du capital sur une base non diluée5 et 0,67% du capital social sur une base diluée6.







Cette opération n’aura pas d’impact sur la gouvernance de la Société. Cette structure de financement opère concomitamment à l’accord de financement obligataire sans sûretés annoncé le 5 janvier 2026.







Facteurs de risque







Les facteurs de risques affectant la Société sont exposés à la section 3 du « Rapport Annuel 2025 » qui est disponible sur le site Internet de Nicox (www.nicox.com/fr).







Vester Finance, agissant ici en tant qu’actionnaire et financeur, pourra être amené à revendre tout ou parties des actions souscrites dans le cadre de cette opération à plus ou moins brève échéance. La vente des actions sur le marché est susceptible d’avoir une incidence sur la volatilité et la liquidité du titre, comme sur le cours de l’action de la Société.



