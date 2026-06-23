Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 15 juin au 19 juin 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 15 juin au 19 juin 2026

Puteaux, le 23 juin 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 15 juin 2026 au 19 juin 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 15ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2026 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49215/06/2026FR001243512115 29426,7711AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49215/06/2026FR001243512167 10126,7651CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49215/06/2026FR001243512111 28226,7694TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49215/06/2026FR001243512192 40026,7632XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49216/06/2026FR001243512115 95226,6653AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49216/06/2026FR001243512167 42026,6656CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49216/06/2026FR001243512111 47326,6648TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49216/06/2026FR001243512193 16026,6577XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49217/06/2026FR001243512115 22926,7532AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49217/06/2026FR001243512167 52826,7533CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49217/06/2026FR001243512111 43526,7500TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49217/06/2026FR001243512194 03426,7426XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/06/2026FR001243512114 69126,8159AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/06/2026FR001243512166 84926,8138CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/06/2026FR001243512111 05526,8084TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/06/2026FR001243512193 76626,8147XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/06/2026FR001243512114 77526,9159AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/06/2026FR001243512166 72026,9169CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/06/2026FR001243512110 95926,9207TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/06/2026FR001243512192 99826,9161XPAR
 Total934 12126,7806 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 28ème résolution de l’assemblée générale mixte du 21 mai 2026.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


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