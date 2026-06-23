Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 15 juin au 19 juin 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 15 juin au 19 juin 2026

Puteaux, le 23 juin 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 15 juin 2026 au 19 juin 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 15ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2026 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 15/06/2026 FR0012435121 15 294 26,7711 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 15/06/2026 FR0012435121 67 101 26,7651 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 15/06/2026 FR0012435121 11 282 26,7694 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 15/06/2026 FR0012435121 92 400 26,7632 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 16/06/2026 FR0012435121 15 952 26,6653 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 16/06/2026 FR0012435121 67 420 26,6656 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 16/06/2026 FR0012435121 11 473 26,6648 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 16/06/2026 FR0012435121 93 160 26,6577 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 17/06/2026 FR0012435121 15 229 26,7532 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 17/06/2026 FR0012435121 67 528 26,7533 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 17/06/2026 FR0012435121 11 435 26,7500 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 17/06/2026 FR0012435121 94 034 26,7426 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/06/2026 FR0012435121 14 691 26,8159 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/06/2026 FR0012435121 66 849 26,8138 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/06/2026 FR0012435121 11 055 26,8084 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/06/2026 FR0012435121 93 766 26,8147 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/06/2026 FR0012435121 14 775 26,9159 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/06/2026 FR0012435121 66 720 26,9169 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/06/2026 FR0012435121 10 959 26,9207 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/06/2026 FR0012435121 92 998 26,9161 XPAR Total 934 121 26,7806

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 28ème résolution de l’assemblée générale mixte du 21 mai 2026.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe