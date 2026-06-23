World Finance Awards 2026 bestätigen transparenten und verlässlichen Devisen- und CFD-Handel für Kunden weltweit

LONDON, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) wurde bei den World Finance Awards 2026 weltweit als „Most Trusted FX Broker“ und „Best CFD Broker“ ausgezeichnet und erhielt damit zwei Auszeichnungen im Rahmen der World Finance Forex Awards. Für Trader sind die Auszeichnungen ein unabhängiger Nachweis dafür, dass EBC attraktive Handelsbedingungen mit transparenter Preisgestaltung, sicherem Marktzugang und verlässlicher Orderausführung bietet.

Was die Auszeichnungen bedeuten

Mit der Auszeichnung als „Most Trusted FX Broker“ wird das Vertrauen gewürdigt, das die EBC durch sicheren Marktzugang, einen reaktionsstarken Kundenservice und konsequent hohe operative Standards in ihrem globalen Netzwerk aufgebaut hat. Gerade diese Beständigkeit macht für Kunden den Unterschied: Eine Handelsplattform muss nicht nur in ruhigen Marktphasen zuverlässig funktionieren, sondern auch unter anspruchsvollen Marktbedingungen.

Die Auszeichnung „Best CFD Broker“ unterstreicht die Stärke des CFD-Angebots der EBC in den wichtigsten globalen Märkten. Ausschlaggebend sind die leistungsfähige Ausführung, professionelle Handelsbedingungen und ein Umfeld, das gleichermaßen auf Privatkunden, professionelle Marktteilnehmer und institutionelle Investoren zugeschnitten ist. Mit Preisen auf Interbankenniveau ab 0,0 Pips und einer durchschnittlichen Ausführungsgeschwindigkeit von unter 20 Millisekunden profitieren Kunden von geringeren Handelskosten und weniger Ausführungsverzögerungen. So können sie Marktchancen unmittelbar nutzen, statt erst zu reagieren, wenn der entscheidende Moment bereits vorbei ist.

„Die EBC hat sich in dieser Branche einen exzellenten Ruf erarbeitet, der für sich spricht. Durchweg transparent, absolut zuverlässig und sichtlich geschätzt von den Kunden, auf die es am meisten ankommt. Beide Auszeichnungen sind absolut verdient, und wir haben die Fortschritte der EBC in diesem Jahr begeistert verfolgt. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team“, so Cyril Jones, Awards Director, World Finance.

Globaler Marktzugang mit lokaler Unterstützung

Der eigentliche Wert dieser Auszeichnungen zeigt sich für Kunden in den Möglichkeiten, die daraus entstehen. Die EBC bietet Kunden in mehr als 100 Ländern Zugang zu Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien und CFDs. Unterstützt werden Kunden dabei von lokalen Teams, die Marktkenntnisse vermitteln und bei Bedarf in Echtzeit zur Verfügung stehen. Von Privatanlegern bis hin zu professionellen Tradern und institutionellen Marktteilnehmern: Kunden erreichen globale Märkte über eine einzige regulierte Handelsplattform und erhalten Unterstützung direkt vor Ort.

Höhere Standards für Kunden weltweit

„Diese beiden weltweiten Auszeichnungen bei den World Finance Awards zu erhalten, ist eine großartige Bestätigung für das Vertrauen, das uns unsere Kunden täglich entgegenbringen. Unser Fokus liegt weiterhin darauf, einen transparenten, sicheren und verlässlichen Zugang zu den globalen Devisen- und CFD-Märkten zu ermöglichen und gleichzeitig die Servicequalität für Trader weltweit weiter zu verbessern“, so Christopher Stiegeler, Executive Director, EBC Financial Group (Cayman) Limited.

Dieser Anspruch prägt die Arbeitsweise der gesamten Unternehmensgruppe: das klare Bekenntnis zu Integrität, erstklassigen Handelsbedingungen und einem sicheren sowie transparenten Umfeld, in dem Kunden globale Marktchancen mit Vertrauen wahrnehmen können.

Erfolg auf solidem Vertrauensfundament

Die in London gegründete EBC hat ihre internationale Präsenz durch regulierte Tochtergesellschaften ausgebaut, die in wichtigen Finanzzentren tätig sind, darunter Großbritannien, Australien, die Kaimaninseln und Südafrika. Die Gruppe betreut mittlerweile Kunden in über 100 Ländern, mit mehr als 5 Millionen registrierten Nutzern und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von über 390 Milliarden US-Dollar.

Mit den Auszeichnungen des Jahres 2026 setzt die EBC ihre mehrjährige Erfolgsserie bei den World Finance Awards fort und festigt ihre Position als Brokerhaus, dessen Erfolg auf Vertrauen, Transparenz und dem langfristigen Mehrwert für seine Kunden basiert.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der EBC Financial Group unter www.ebc.com.

Risikohinweis

Der Handel mit Devisen (FX) und Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Es besteht die Möglichkeit, dass Verluste die ursprünglich eingezahlten Mittel übersteigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse dar. Bitte prüfen Sie vor Beginn Ihrer Handelsaktivitäten sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihre finanzielle Situation sowie Ihre Risikobereitschaft.

Über die EBC Financial Group

Die EBC Financial Group (EBC) wurde in London gegründet und ist eine globale Marke, die für ihre Expertise im Bereich Finanzvermittlung und Vermögensverwaltung bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in wichtigen Finanzzentren wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln, Mauritius und anderen Ländern tätig sind, ermöglicht die EBC privaten, professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und Trading-Möglichkeiten, darunter Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.

Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. Die EBC gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit ihrer starken regulatorischen Stellung und ihrem Bekenntnis zu Transparenz wird die EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet – vertrauenswürdig aufgrund ihrer Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte Trading-Lösungen auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten anzubieten.

Die Tochtergesellschaften der EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert. EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und EBC Asset Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; EBC Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und reguliert.

Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen erfolgreich gemeistert – vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.

Die EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und fördert weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften – insbesondere durch die Initiative „United to Beat Malaria“ der UN-Stiftung, die Wirtschaftsfakultät der Universität Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung und Nachhaltigkeit einsetzen.

https://www.ebc.com/

Medienkontakt:

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Global PR Lead

aldric.tinker@ebc.com

Faiz Alavi Sulaiman

Senior PR Executive

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