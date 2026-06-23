Les World Finance Awards 2026 saluent la fiabilité et la sécurité des services de trading FX et CFD proposés aux clients du monde entier

LONDRES, 23 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) a été désigné Most Trusted FX Broker (Courtier FX le plus fiable) et Best CFD Broker (Meilleur courtier CFD) à l’échelle mondiale lors des World Finance Awards 2026, remportant ainsi deux distinctions dans la catégorie des World Finance Forex Awards. Pour les traders, cette reconnaissance constitue un signal indépendant indiquant que les conditions de trading sur lesquelles ils comptent ont été jugées parmi les meilleures du marché : une tarification transparente, un accès sécurisé et une exécution fiable.

Ce que reflète cette reconnaissance

Le prix de Most Trusted FX Broker récompense la confiance qu’EBC construit grâce à un accès sécurisé aux marchés, un service réactif et des normes opérationnelles constantes à travers son réseau mondial. Pour les clients, cette régularité est ce qui rend une plateforme fiable dans des conditions de marché changeantes, et pas seulement lorsque les marchés sont calmes.

Le prix de Best CFD Broker reflète la solidité de l’offre CFD d’EBC sur les principaux marchés, avec une exécution performante, des conditions de trading professionnelles et un environnement conçu aussi bien pour les clients particuliers que professionnels et institutionnels. Une tarification de niveau interbancaire à partir de 0,0 pip et une exécution des ordres en moins de 20 millisecondes en moyenne permettent de réduire les coûts de transaction et le nombre d’ordres non exécutés, aidant ainsi les clients à saisir les opportunités lorsqu’elles se présentent plutôt qu’après leur disparition.

« EBC s’est forgé une réputation difficile à ignorer sur ce marché. Une transparence constante, une fiabilité constante et une confiance clairement accordée par les clients qui comptent le plus. Ces deux récompenses sont pleinement méritées. Cela a été un plaisir de suivre les progrès d’EBC cette année. Félicitations à toute l’équipe », a déclaré Cyril Jones, directeur des prix chez World Finance.

Un accès mondial soutenu par un accompagnement local

Pour les clients, la valeur de ces récompenses réside dans ce qu’elles rendent possible. EBC donne accès aux devises, matières premières, indices, actions et CFD dans plus de 100 pays, avec le soutien d’équipes locales qui partagent leurs analyses de marché et répondent en temps réel. Qu’ils débutent avec un faible capital ou gèrent des volumes professionnels, les clients accèdent aux marchés mondiaux via un environnement réglementé unique, avec une assistance située près d’eux.

Relever les standards pour les clients du monde entier

« Recevoir ces deux distinctions mondiales des World Finance Awards constitue une reconnaissance importante de la confiance que nos clients nous accordent. Notre priorité reste de fournir un accès transparent, sécurisé et fiable aux marchés mondiaux du FX et des CFD, tout en continuant à élever les standards de service pour les traders du monde entier », a souligné Christopher Stiegeler, directeur exécutif d’EBC Financial Group (Cayman) Limited.

Cette orientation se reflète dans le fonctionnement de l’ensemble du Groupe : un engagement envers l’intégrité, des conditions de trading de haut niveau et un environnement plus sûr et plus transparent dans lequel les clients peuvent poursuivre leurs opportunités mondiales en toute confiance.

S’appuyer sur un historique de confiance

Fondé à Londres, EBC a développé sa présence internationale grâce à des entités réglementées opérant dans plusieurs grandes juridictions financières, notamment au Royaume-Uni, en Australie, aux Îles Caïmans et en Afrique du Sud. Le Groupe sert aujourd’hui des clients dans plus de 100 pays, compte plus de 5 millions d’utilisateurs enregistrés et enregistre un volume moyen mensuel de transactions supérieur à 390 milliards de dollars américains.

Les distinctions obtenues en 2026 prolongent plusieurs années de reconnaissance par World Finance et renforcent la position d’EBC comme société de courtage évaluée à l’aune de la confiance, de la transparence et de la valeur à long terme qu’elle apporte à ses clients.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet d’EBC Financial Group à l’adresse suivante : www.ebc.com.

Avertissement relatif aux risques

Le trading de devises (FX) et de contrats sur différence (CFD) sur marge comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les pertes encourues peuvent dépasser les sommes investies. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez examiner attentivement vos objectifs d’investissement et votre tolérance au risque avant toute activité de trading.

À propos d’EBC Financial Group

Fondée à Londres, EBC Financial Group (EBC) est une marque connue à l’échelle mondiale et réputée pour son expertise en matière de courtage financier et de gestion d’actifs. Grâce à ses entités réglementées opérant dans les principales juridictions financières, notamment au Royaume-Uni, en Australie, dans les îles Caïmans, et l’île Maurice, entre autres, EBC permet aux investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels d’accéder à un large éventail de marchés mondiaux et d’opportunités de trading, notamment dans le domaine des devises, des matières premières, des CFD et bien d’autres encore.

EBC bénéficie de la confiance des investisseurs dans plus de 100 pays. Récompensée par de nombreux prix internationaux, dont une distinction pluriannuelle décernée par World Finance, EBC est largement reconnue comme l’un des meilleurs courtiers au monde avec des titres tels que Meilleure plateforme de trading et Courtier le plus fiable. Grâce à sa solide réputation réglementaire et à son engagement en faveur de la transparence, EBC figure régulièrement dans le classement des meilleurs courtiers du monde, reconnu pour sa capacité à proposer des solutions de trading sécurisées, innovantes et centrées sur le client sur des marchés internationaux compétitifs.

Les filiales d’EBC sont agréées et réglementées dans leurs juridictions respectives. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni ; EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementée par la Cayman Islands Monetary Authority (« CIMA ») des îles Caïmans ; EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd et EBC Asset Management Pty Ltd sont réglementées par la Securities and Investments Commission (« ASIC ») d’Australie ; et EBC Financial (MU) Ltd est autorisée et réglementée par la Financial Services Commission de l’île Maurice (« FSC »).

EBC tire sa force d’une équipe d’experts chevronnés du secteur, forts de plus de 40 ans d’expérience au sein de grandes institutions financières. Ils ont traversé des cycles économiques clés, des Accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015, en passant par les bouleversements du marché liés à la pandémie de COVID-19. La culture d’entreprise d’EBC repose avant tout sur l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs des clients et veille à ce que la relation avec chaque investisseur soit traitée avec le sérieux qu’elle mérite.

EBC est fier d’être le partenaire officiel de change du FC Barcelone et poursuit la promotion de partenariats efficaces visant à autonomiser les communautés, notamment par le biais de l’initiative United to Beat Malaria de la Fondation des Nations Unies, du département d’économie de l’Université d’Oxford et d’un large éventail de partenaires afin de défendre des initiatives en matière de santé mondiale, d’économie, d’éducation et de durabilité.

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Contact presse :

Aldric Tinker Toyad

Responsable mondial des relations publiques

aldric.tinker@ebc.com

Faiz Alavi Sulaiman

Responsable principal des relations publiques

faiz.sulaiman@ebc.com

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