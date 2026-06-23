Investeringsforeningen IA Invest – Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Investeringsforeningen IA Invest har dags dato afholdt ekstraordinær generalforsamling i afdelingerne:

Strategic Danske Aktier

Advice Capital Global

Advice Capital Breakthrough Biotech

Falcon Brighter Future

Annox Kvant Globale Aktier KL

Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med vedtægterne og den fremlagte dagsorden.

Bestyrelsens forslag om overflytning af afdelingerne Strategic Danske Aktier, Advice Capital Global og Advice Capital Breakthrough Biotech til Investeringsforeningen PortfolioManager blev vedtaget.

Overflytningen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Bestyrelsens forslag om navneændring i vedtægterne blev vedtaget. Navneændringen medfører, at afdeling Falcon Brighter Future skifter navn til Falcon Globale Aktier, og afdeling Annox Kvant Globale Aktier KL skifter navn til Falcon Globale Small Cap Aktier.

Vedtægtsændringen i forbindelse med navneændringerne er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.



Med venlig hilsen

Invest Administration A/S



Niels Erik Eberhard

Direktør