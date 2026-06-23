Notice of annual general meeting 2026

Notice of annual general meeting in Harboes Bryggeri A/S
The general meeting will take place Friday, 21 August 2026 at Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør, Denmark.
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| Source: Harboes Bryggeri A/S Harboes Bryggeri A/S
Notice of annual general meeting in Harboes Bryggeri A/S
The general meeting will take place Friday, 21 August 2026 at Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør, Denmark.
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